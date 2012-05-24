10 найдорожчих книг у світі

Як показує список найдорожчих книг в історії людства, деякі видання можуть коштувати дуже багато. Рідкісні й унікальні екземпляри, яким уже виповнилося кілька століть, йдуть з молотка за нечувані суми. Очолює список “Кодекс Лестера”, проданий за $ 30,8 млн, і цей рекорд не може побити поки жодне видання. Володарем найдорожчої в світі книги став Білл Гейтс, найбагатша людина Америки.

1. “Кодекс Лестера” (The Codex Leicester) – Леонардо да Вінчі, $ 30 800 000

У 1506 році Леонардо да Вінчі, перебуваючи в Мілані, почав вести записи. Списавши 18 аркушів паперу з обох боків, він склав їх у вигляді 72-сторінкової книги. У ній міститься безліч математичних розрахунків, малюнків і заміток, написаних особливим дзеркальним шрифтом. Зараз книга належить Біллу Гейтсу, який і придбав її за 30,8 мільйона доларів в 1994 році.

2. “Євангеліє Генріха Лева” (The Gospels of Henry the Lion) – $ 12 400 000

Другим за вартістю стало рукописне видання Євангелія, створене у 1188 році на замовлення герцога Саксонії і Баварії Генріха Лева. До книги включено чотири Євангелія обсягом в 226 сторінок. В ході аукціону Сотбіс “Євангеліє Генріха Лева” було продано за $ 12,4 млн. В даний час манускрипт зберігається в бібліотеці імені герцога Августа в місті Вольфенбюттель (Німеччина).

3. “Птахи Америки” (The birds of America) – Джон Джеймс Одюбон, $ 8 800 000

Книга Одюбона містить наукові описи та ілюстрації птахів Північної Америки. Вона знаменита історією свого створення. Одобюн малював птахів в реальному розмірі, відстежуючи їх і роблячи з них опудала. Перше видання з’явилося в 1827 році, всього вийшло близько 200 екземплярів заввишки в 127 сантиметрів. У березні 2000 року один з останніх збережених примірників був проданий шейху Сауду Катару за $8,8 млн.

4. “Кентерберійські оповідання” (The Canterbury Tales) – $7 млн

“Кентерберійські оповідання” Джеффрі Чосера були продані в 1998 році з аукціону Christie’s. За один з дванадцяти збережених примірників заплатили 7,5 млн доларів. Книга надрукована в 1477 році в друкарні Вільяма Кекстона, англійського першодрукаря.

5. “Біблія Гутенберга” (The Gutenberg Bibly) – $ 5 400 000

Унікальне видання Біблії, найстаршої з книг, пішло з молотка на аукціоні Christie’s в 1987 році. Книга була надрукована Іоганном Гутенбергом у 1450-х роках з використанням рухомих літер. З 180 примірників до нас в повному вигляді дійшов всього двадцять один.

6. “Трактат про плодові дерева” (Traité des Arbres Fruitiers) – $4,5 млн

У 1768 році французький ботанік Анрі Луї Дюамель дю Монсо створив “Трактат про плодові дерева”, в якому детально описані 16 видів фруктів з кольоровими ілюстраціями. Примірник цієї книги був закуплений в особисту бібліотеку короля Людовика XV, причому він був видрукуваний в особливо розкішному вигляді, з позолоченою обкладинкою. У 2006 році видання пішло з молотка на аукціоні в Брюсселі за $4,5 млн.

7. “Бестіарій герцога Нортумберлендського” ​​(The Northumberland Bestiary) – $5,4 млн.

Екземпляри цієї книги датовані приблизно 1250-1260 роками, зараз же їх залишилося не більше сорока. У рукописному бестіарії описано 112 середньовічних тварин, реальних і вигаданих. Автора книги встановити не вдалося. “Бестіарій герцога Нортумберлендського” ​​був проданий на аукціоні Sotheby’s в 1990 році за $5,4 млн.

8. “Перше фоліо: комедії, історії і трагедії Шекспіра” (First Folio: Comedies, Histories and Tragedies) – $5,5 млн.

Збірник, до якого увійшли майже всі п’єси Шекспіра, надрукований в 1623 році, був проданий на аукціоні за Sotheby `s $ 5,5 млн. З 750 примірників, випущених в XVII столітті, зараз повністю збереглося близько сорока. Один з них і був проданий в 2006 році за рекордну суму.

9. “Космографія” (Сosmography) – $4,2 млн.

Книга Cosmography – це копія першого друкованого атласу, в її основу лягли зразки карт Птолемея, давньогрецького астронома, математика і географа. Вона надрукована в Болоньї в 1477 році, і в 2006 році була продана за $ 4,2 млн.

10. Рукопис дев’ятої симфонії Моцарта (Mozart’s 9 Symphonies Manuscript) – $4,1 млн

Колекція найвідоміших симфоній Моцарта, написана рукою самого композитора, була продана за 4,1 млн в році 1990. Цей дорогоцінний і рідкісний манускрипт в 1987 році встановив світовий рекорд продажів серед музичних творів.

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via Buro747

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