20 речей, про які варто дізнатись у 20 років

Молодість – хороша штука, яка має лише єдиний великий недолік – це відсутність досвіду. Деякі люди, в силу свого характеру та вмінь, здобувають цей досвід досить швидко, випереджаючи своїх однолітків, а інші – навпаки, отримують його пізніше, чим могли б. Проте завжди є речі, які варто знати раніше – чим раніше ви їх зрозумієте, тим раніше зможете почати набагато краще життя. Саме про такі речі і піде сьогодні мова.

1. Світ хоче, аби ви залишались тупими. Чим ви тупіші, тим простіше продати вам товари та послуги. Розмір діагоналі телевізора зворотньо пропорційний коефіцієнту інтелекта.

2. Не варто сліпо вірити в освітню систему. Навчальна програма застаріла у перший же день вашого навчання. (Виняток становлять фундаментальні програми, але лише в точних науках; питання застосування фундаментальних знань у буденному житті залишається відкритим).

3. Читайте без упину, читайте якомога більше. Ви ніколи не знаєте, коли вам стануть в нагоді нові знання та концепції, але ви будете набагато краще підготовлені до життєвих несподіванок. Книга на тиждень – ви це зможете!

4. Навчіться спілкуватися з навколишніми. Уникати людей, вважаючи їх недостойними свого спілкування, – означає не знайти клієнтів, друзів або роботу в подальшому житті. Шукайте в людях те, що вам подобається.

5. Бути сором’язливим – це пуста трата часу. Не давайте емоціям керувати процесами прийняття рішень.

6. Якщо вам щось не подобається у відношеннях з іншою людиною – то у випадку вашого розриву це “щось” і буде причиною.

7. Якомога більше спілкуйтесь з людьми, старшими за вас. Намагайтесь зрозуміти їх систему цінностей, їх кругозір та логічні зв’язки між обстановкою та прийнятими рішеннями.

8. Знайдіть людей, якими можна захоплюватись, і старайтесь їх перевершити.

9. З часом люди стають більш консервативні. Якщо хочете робити ризиковані речі – робіть їх, поки ви молоді. Я давно прийшов до висновку, що реформаторство – це наслідок відсутності знань, а не фокусу.

10. Не витрачайте гроші на дурниці: накопичте їх для чогось цінного. Це також навчить вас витрачати гроші і в бізнесі: з розумом і заради цілі.

11. Обираючи між витратою грошей на речі або враження, обирайте враження. Радість від вражень та спогадів набагато вища.

12. Після того, як ви навчились економити, навчіться заробляти.

13. Навчіться програмувати. Простіше самому зробити прототип, ніж витрачати час і гроші на те, щоб пояснити це комусь ще. Не хочете програмувати – навчіться робити що-небудь руками, щоб можна було виготовляти щось корисне.

14. Не набирайте зайву вагу в молодості. Це скоротить ваше активне життя на 10-20 років.

15. Навчіться готувати. Для мене найкращий час для роздумів над чимось – це коли я нарізаю інгредієнти для салату чи супу.

16. Спіть вдосталь уночі. Нестача сну сильно впливає на якість прийняття рішень.

17. Записуйте свої справи. Пам’яті недостатньо, наскільки б фантастичною вона б не була.

18. Майте велику мрію. Бути гнучким добре, але без мрії це може перетворитися у біг по колу.

19. Станьте спеціалістом своєї справи перед тим, як змінювати сферу діяльності. Хороший керівник повинен бути і хорошим спеціалістом.

20. Не намагайтесь виправити людей. Шукайте тих, хто ще не зіпсувався.

via inoveryourhead, kraynov

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