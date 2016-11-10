Програміст із Києва Макс Фрай створив плагін для браузера Chrome, який блокує в стрічці новин Facebook дописи про вибори в США. Після активації плагін приховуватиме всі пости, які містять слова “Дональд”, “Трамп”, “Гілларі”, “Клінтон”, “президент”, “США” і замінятиме їх на незадоволений вираз обличчя майбутнього президента США. Якщо натиснути на іконку Трампа, з’явиться прихований пост.

Цікаво, що цей плагін не приховує дописи про Барака Обаму. Плагін діє у веб-версії Facebook для української, російської та англійської мов.

Макс Фрай вже не вперше приємно дивує актуальними рішеннями блокування дописів та реклами в соціальних мережах.

Нагадаємо, що вчора завершилися вибори президента в Сполучених Штатах Америки. Сорок п’ятим президентом США було обрано Дональда Трампа, представника Республіканської партії.

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