Для вас, мабуть, не є секретом існування різноманітних молодіжних та волонтерських програм, що дозволяють подорожувати світом практично безкоштовно. Напевно, багато з вас не лише чули про них, а й неодноразово подавались на такі програми, однак не завжди проходили відбір. Що ж робити, коли замість «так» частіше чуєш «ні», а поїхати кудись дуже хочеться? Все просто – створити власний проект. Так, як це зробили ми.

Що за проект?

Перш, ніж розповісти, як організувати власний проект, розповім трохи про наш. Він має назву «AlterNative» і відбудеться в Ісландії на початку травня цього року. Це – міжнародний молодіжний обмін, що проводиться в рамках європейської освітньої програми Erasmus+ (раніше вона називалась Youth in Action). Його учасниками стане активна молодь з Естонії, Ісландії та України. Тематикою проекту є альтернативний спосіб життя, а саме варіанти нестандартного заробітку, подорожей, навчання та діяльності загалом.

Що конкретно ми будемо робити? Протягом дев’яти днів будемо проводити навчальні тренінги та ігри, обговорення та семінари, презентації власних культур і всяке таке. Учасники займатимуться також і практичною діяльністю, щоб навчитись втілювати отриманні знання в житті.

Участь для всіх є безкоштовною, ба більше: проживання, харчування та дорога туди-назад повністю оплачується організаторами (тобто нами). Якщо конкретніше, то «ми» – це ініціативна група української молоді, сформована із випускників міжнародної програми Study Tours to Poland, естонська ГО «Non-formal learning centre VitaTiim» та ісландська волонтерська організація «Seeds».

Крок за кроком

Вас, мабуть, цікавить, яким чином ми все це організували та знайшли фінансування, не маючи навіть власної громадської організації. Насправді все не так складно, як здається на перший погляд.

Почалося все із загадування бажання біля чарівного залізного дерева в Ґданську, популярного туристичного місця :) А далі, по приїзді додому, ми почали працювати. Одна українка з нашої команди зараз стажується в Естонії, тому ми вибрали її громадську організацію як європейського партнера (для країн, що не є членами ЄС, обов’язково подавати заявку спільно з таким партнером). Себе ж оформили як «ініціативну групу». Завдяки Google і власному досвіду знайшли й ісландську ГО, яка погодилась взяти участь в нашому проекті. Після цього, створивши спільний чат в соцмережах, почали писати грант. Про те, як це робити, детальніше розкажу згодом.

Над формою заявки безпосередньо працювала лише українська команда, час від часу отримуючи корисні поради від естонців. Коли кожен розписав свою частину анкети, ми зліпили все докупи і надіслали в Естонію на конкурс. Там його мало розглянути національне агентство при Європейській Комісії й через деякий час повідомити результати. Після трьох місяців напруженого очікування, на самого Миколая, ми отримали відповідь: наш проект оцінили в 93 бали зі 100. Отже, ЄС дає нам гроші на обмін. Отже, ми летимо в Ісландію. Отже, ґданське дерево таки виконує бажання :)

Як зробити самому?

Розпишу все поетапно, щоб легше сприймалось.

Вибираєте країну, куди хочете поїхати. Провести обмін в рамках Erasmus+ можна: а) в країнах Європи (включно з Балканами, Швейцарією, Норвегією та Ісландією); б) в країнах Східного Партнерства (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан); в) в країнах Середземноморського басейну (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, Палестина, Сирія, Туніс, Туреччина); г) в Росії. Вибираєте тему обміну й прикидаєте, про що має бути зустріч. Це може бути екологічна, соціальна, освітня, культурна, оздоровча тематика тощо. Єдине табу – тема й ціль проекту не може стосуватись розваг, подорожей й проведення спортивних заходів. Знаходите партнерську організацію з країни ЄС, спільно з якою ви подаватимете заявку на конкурс. Це – обов’язкова умова для держав, що не входять у Європейський Союз. Знайти партнера можна або в спільнотах програми Erasmus+ на Facebook, або ж просто загугливши і зв’язавшись з ГО напряму. Раджу вибирати досвідчену організацію, яка вже займалася схожими проектами. Якщо ви є членом якоїсь ГО в Україні, можете подаватись на проект від неї. Якщо ні – позиціонуєте себе як ініціативну групу молоді. Зауважте, учасниками програми можуть бути люди від 18 до 30 років (хоча часом таки бувають винятки). Якщо партнерська організація – не з тієї країни, де ви хочете провести проект, то знаходите також партнера в тій державі, де буде обмін. Крім того, слід налагодити контакти з ГО і в тих країнах, які бажаєте залучити до участі в своєму проекті. На сайті програми Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm) знаходите анкету і заповнюєте її англійською мовою. Якщо ви не маєте досвіду, цей етап варто робити спільно з організацією-партнером, адже вона, скоріш за все, матиме певні напрацювання й буде в курсі усіх дедлайнів й особливостей. Відсилаєте заповнену анкету в національну агенцію Європейської Комісії тієї країни, звідки є ваша основна партнерська організація. Чекаєте позитивних результатів :)

Ось, в принципі, й все. Перед тим, як приступити до роботи, раджу також детальніше ознайомитись з умовами програми Erasmus+ на цьому сайті. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/)

Як бачите, не обов’язково мати гроші, супернавички й багато досвіду, аби організувати схожий проект і кудись поїхати. Головне – це справжнє бажання щось робити. А решта зробиться :)

Текст: Остап Яриш

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.