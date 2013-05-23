Світова кіноіндустрія не припиняє освоювати бюджети продюсерів та випускати все нові і нові фільми. Це літо не стане винятком: таке враження, що кожного місяця стабільно виходить по 1-2 “зубодробильних” екшнів з купою спецефектів та вибухів. Наскільки це виправдано, та які фільми з перелічених нижче нас дійсно вразять – дізнаємось уже в кінотеатрах.

Земля після нашої ери

6 червня

Пост-апокаліптичний світ майбутнього, в якому батько та син – космічні астронавти – зазнають аварії та висаджуються на Землю, де давно немає жодної людини, а все живе еволюціонувало лише з єдиною метою – вбивати. Батька та сина зіграли Вілл Сміт та його син Джейден, і це вже друга стрічка, де вони двоє разом. Чи буде зіркова сім”я виглядати так само органічно, як і у фільмі “У пошуках щастя”, побачимо уже в червні.

Ілюзія обману

12 червня

“Дивіться уважно. Чим уважніше ви дивитесь, тим легше вас обманути”, – свідчить головний лейтмотив Ілюзії Обману. Фокуси, пограбування, допити та шоу – все це переплелось в одному фільмі, а зірковий десант у вигляді Моргана Фрімена, Джессі Айзенберга та Марка Руффало дає надію на щось справді цікаве та насичене. Хто ж з нас не любить фокуси?

Людина зі сталі

20 червня

Доки існуватиме така професія як сценарист, доти і буде експлуатуватися образ Супермена. Цього року нам презентують новий фільм про американського супергероя під назвою “Людина зі сталі”. Зважаючи на те, що бюджет стрічки перевищив $200 млн, показати нам мають щось справді захоплююче та апокаліптичне, де Землю знову врятує Супермен.

Дитячі ігри

13 червня

За традиційним сюжетом фільмів жахів, маленькі діти стають жертвами поганих дорослих, тікають та ховаються від них. У трилері “Дитячі ігри” все навпаки: молоде подружжя потрапляє на острів, де діти полюють на дорослих, закидуючи їх камінням до смерті. Досить жорсткувате кіно на перший погляд, але цікаво побачити і такий паралельний всесвіт, де діти здуріли і взяли на себе роль жорстоких виродків замість дорослих.

Пристрасть

20 червня

Дві жінки, що працюють топ-менеджерами в одній компанії, крутять роман з одним і тим же чоловіком. Вони водночас і люблять, і ненавидять одна одну, і коли настає вирішальний момент – одна з них починає діяти. Брайан де Пальма в якості режисера, нерозкриті акторські таланти Рейчел МакАдамс та гострий інтимний зв’язок між двома героїнями – що ще потрібно?

Світова війна Z

27 червня

Якщо ви звикли думати, що зомбі – це в”ялі, напівживі ходячі трупи, яких можна вирубити “з ноги” – то у цьому фільмі нам вирішили показати інших зомбаків. Тут вони якісь надзвичайно гіперактивні, і наче мурахи, перевертають все на своєму шляху. Земля заражена вірусом невідомого походження з Росії, і врятувати світ береться Бред Пітт. Ми не знаємо, чи в нього це вийде, але він гарний, тому всі підуть на це дивитись :)

Піна днів

28 червня

Зважаючи на те, що Мішель Гондрі був режисером “Вічного сяйва чистого розуму”, не дивно, що такий фільм, як “Піна днів”, довірили саме йому. Хто б ще зумів так майстерно відтворити фентезі-мотиви у поєднанні з реальністю та додати туди французької безпосередності та емоційності. За сюжетом, у головної героїні (Одрі Тоту) в легенях виростає водяна лілія, і її коханий робить все, аби вилікувати свою дружину.

Самотній рейнджер

3 липня

Джонні Депп у традиційному для себе амплуа розгільдяя та комічного героя грає індіанця у пригодницькому фільмі з натяком на вестерн “Самотній рейнджер”. Його завдання – знайти та покарати негідників, що влаштували облаву на нього і його друзів. Режисером фільму став Гор Вербінскі (Пірати карибського моря), і нам уже цікаво, чи виправдані $250 млн бюджету, які були виділені на цей фільм.

Тихоокеанський рубіж

11 липня

Гільєрмо дель Торо став на незвичний для себе шлях дробильних блокбастерів: цього разу нас змусять повірити в історію, що з Тихого океану вилізуть гігантські годзилли, а на захист людства поставлять залізних роботів розміром з хмарочос. Очікувати на пристойний сценарій, судячи з такого синопсису, уже точно не варто, тому єдине, що нам залишається – їсти попкорн і дивитися, як щось гігантське рептилоподібне волає, а гігантське і залізне товче йому пику.

Закляття

25 липня

Традиційний американський хоррор про духи в будинку, знятий в стилістиці ретро 70-х. Історія фільму, звісно ж, базована на реальній історії: подружжя екстрасенсів (Патрік Вілсон та Віра Фарміга) проникає в будинок сім”ї Перронів, які стверджували, що дім повен привидів. Так це чи не так, Фарміга повинна буде з’ясувати на власній шкурі.

Росомаха

25 липня

Х’ю Джекмен відмовився від ролі Джеймса Бонда заради участі у окремому пріквелі Людей Ікс – фільму про Росомаху, супергероя з залізними пластинами в тілі. Росомаху знаходять люди, які хочуть допомогти йому позбавитися від важкої ноші, і зробити його смертним. Чи вдасться їм це і що станеться з героєм – дізнаємось вже влітку.

Елізіум

15 серпня

Ніл Бломкемп, знявший Дев’ятий округ за підтримки Пітера Джексона, повертається на великий екран із захоплюючим екшном Елізіум. “Еліта нації”, найбагатші та найосвіченіші люди живуть на Елізіумі – станції в космосі, де немає війни, злиднів та хвороб. Проте все перераховане є на Землі, де живе решта менш щасливого людства. І тут один чоловік з Землі (Метт Деймон) вирішує полетіти на Елізіум та помститись vip-космонавтам за все хороше. Має бути дуже якісно – принаймні, серед всіх літніх новинок саме в цього фільму найкраща візуальна складова. Сподіваємось, зі сценарієм та логікою теж все гаразд.

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