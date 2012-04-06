Геометричні орігамі з грошей

Зазвичай гроші використовують за їх прямим призначенням – на оплату товарів або послуг. Проте звісно ж, для митців, художників та всіх інших творчих людей гроші можуть бути і матеріалом для чогось іншого. Ми вже писали про цікаві орігамі з грошей, а також приховані повідомлення на доларових купюрах, в сьогоднішній галереї – дещо схоже. Канадський дизайнер Крісті Малакофф, вирізає та складує з грошей різноманітні геометричні фігури.

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