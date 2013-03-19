Вірш Ліни Костенко у виконанні студентів із різних країн

Сьогодні святкувала свій День народження відома українська поетеса Ліна Костенко. До цієї дати Центр Української Культури – ініціатива української молоді у Варшаві, – створила невеличке відео. В ньому студенти із різних країн – від Азії до Європи – читають поезію Ліни Костенко “Життя іде і все без коректур”.

Лі́на Васи́лівна Косте́нко (19 березня 1930, Ржищів, Київська область) — українська письменниця-шістдесятниця, поетеса. Мати Оксани Пахльовської. Лауреат Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989), премії Петрарки (1994).

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. Авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), роману у віршах «Маруся Чурай» (1979, Шевченківська премія 1987), поеми «Берестечко» (1999, 2010). 2010 року опублікувала перший прозовий роман «Записки українського самашедшого», що став одним з лідерів продажу серед українських книжок у 2011 році.

Почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів. Відмовилась від звання Героя України

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