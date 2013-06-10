Відео дня: Старовинна лемківська пісня від лідера "Океану Ельзи" та фіналіста "Голосу країни"

Серед численних вокальних шоу, котрі заполонили вітчизняне телебачення, “Голос країни” цього сезону вирізнявся суттєвою кількістю народних творів у репертуарі виконавців (здебільшого “талант-шоу” роблять ставку на російську “попсу”, “хіти 80-х” та інші прояви масового несмаку). І якщо одним з найпомітніших відкриттів для українців став африканський студент, котрий виконує твори Шевченка ледь не краще за українських співаків, то чудовим фінальним акордом “Голосу” став дует Святослава Вакарчука і його “підопічного” Отара Немсадзе.

Вчора у фінальному ефірі фронтмен “Океану Ельзи” та фіналіст цього вокального шоу виконали дуетом старовинну лемківську пісню «Під Облачком». Мушу зазначити: то було, напевно, найкраще й найемоційніше виконання цієї пісні з тих, котрі доводилось чути.

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