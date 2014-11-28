Ентузіасти із запорізької компанії Askaniadesign Carstyling Studio замахнулися на гучний автомобільний проект України – створення власного суперкара, повідомляє «Автоцентр». Творці проекту планують показати концепт-кар вже в травні 2015 року. Поки ж в інтернеті з’явилися комп’ютерні рендери майбутнього суперкара. Це вже другий прототип автомобіля, перший стоїть на експозиції в одному із залів Запоріжжя.

В інтерв’ю виданню один з творців проекту суперкару, Роман Сухоруков, поділився деталями процесу. За його словами, на сьогоднішній день йде технологічна адаптація тривимірної моделі під верстати з ЧПУ, підготовка керуючих програм, попередня атестація кузова на відповідність нормативам та ДСТУ. Технічні характеристики, за словами Романа, вони поки не готові розкривати, оскільки хочуть тримати це в таємниці до презентації автомобіля. Автори ще не визначилися з назвою суперкару, тож питання імені для майбутнього автомобіля залишається відкритим.

Автостудія «Askaniadesign» – не новачок у конструюванні автомобілів. Ця компанія з Запоріжжя є спадкоємицею ПП «Розвиток», дочірнього підприємства Запорізького автозаводу. Воно починало як «придворне» ательє ЗАЗу, за аналогією з Brabus і AMG при Merсedes-Benz. Першою їх розробкою стала ЗАЗ-1102 Таврія «Ексклюзив». Пізніше студія займалась встановленням тюнінг-пакетів на інші автомобілі ЗАЗу – «Славуту», «Сенс» і «Ланос».

«Таврія» і «Славута» були спроектовані вже дуже давно, – додає Сухоруков. Хотілося розробити авторську річ, оригінальний автомобіль, що відповідає сучасним тенденціям автомобільної моди і технологій проектування. Саме так і народилася ідея створення першого українського спортивного автомобіля.

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