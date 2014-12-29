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Група українських археологів спільно з британськими колегами знайшла руїни стародавнього храму з людиноподібними фігурками та залишками тварин, принесених у жертву. Відкриття було здійснене восени на території села Небелівка Кіровоградської області, повідомляє Sci News.

Розкопки древніх руїн зайняли площу 60х20 метрів – це одна з найбільших пам’яток того часу, яка належить до трипільської культури, що існувала протягом 5400-2700 років до нашої ери на території від Карпат до Чорного моря. За словами Михайла Відейка, керівника групи, стародавній храм мав щонайменше два поверхи та був центром цілого комплексу і всього поселення. У часи розквіту трипільської культури їй належали найбільші за розміром поселення у Європі: кількість мешканців деяких з них перевищувала 15 тис. осіб.

Всередині споруди було виявлено вісім глиняних плит, на одній із яких знаходилося безліч обгорілих кісток ягнят, яких судячи з усього принесли в жертву. Підлога і стіни всіх п‘яти приміщень другого поверху були пофарбовані у червоний колір. На першому поверсі дослідники виявили сім додаткових платформ і внутрішній двір, всипаний кістками тварин і фрагментами кераміки.

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Арехологічний звіт за результатами розкопок можна завантажити тут.

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