Компанія Tesla Motors, яка займається випуском електромобілів, планує відкрити в Україні станції Supercharger, за допомогою яких можна буде заряджати автомобілі.

На сайті Tesla Motors з’явились оновлені карти планів розширення мережі Supercharger: на 2016-й рік компанія запланувала експансію на схід Європи. Судячи з точок на карті, станції в Україні будуть розташовані поблизу Львова та Києва. Окрім того, компанія планує покрити Білорусь, Прибалтику та Росію.

Зараз покриття Європи заправними станціями Supercharger виглядає так:

Розвиток мережі проводиться таким чином, щоб власники електромобілів могли проїхати на одному заряд від однієї станції до іншої. Минулого тижня учасники та засновники українського Tesla Club Ukraine провели експеримент, проїхавши зі Львова до Києва на електромобілі Tesla Model S85: їм вдалося це зробити на одному заряді.

Оновлено (22:34): Ми звернулися за коментарем до офісу Tesla Motors, і нам офіційно підтвердили плани щодо запуску мережі в Україні. Проте, як заявили в компанії, вказані точки – лише окреслення намірів. Tesla в першу чергу фокусуватиметься на головних транспортних маршрутах (у нашому випадку, це, ймовірно, Краків-Львів-Київ), а також на майбутній базі клієнтів, які користуватимуться станціями Supercharger:

It is correct that we have plans to have Supercharging in Ukraine in the future, as per the map on our website. We will be focused on unlocking major routes first and the earmarked locations for now are only indicative. We listen to our existing and future customer base when deciding where next stations are to be build.

Paula den Dunnen, Communications Director

Нещодавно ми писали про те, як заправки Supercharger будуть поширюватись в США та Європі.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.