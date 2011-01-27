Журналісти провідних українських ЗМІ вирішили об’єднати свої зусилля та зробити фотосесію, присвячену запровадженню цензури в Україні. Організаторами фотопроекту стали громадські рухи “Стоп цензурі” та “Новий громадянин”.

“Громадяни поки ще не усвідомлюють небезпеку цензури. У нас є відкритий доступ в інтернету, але він може припинитися значно швидше, ніж думають навіть найбільші песимісти”, впевнена куратор фотовиставки Аксінья Куріна.

Поряд з портретом кожного журналіста – цитата його думки про стан свободи слова в Україні. На фото можна побачити Віталія Портнікова, Вахтанга Кіпіані, Сергія Лещенка, та багатьох інших відомих журналістів.

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