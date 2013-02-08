Уже за тиждень – День Святого Валентина, і не зважаючи на те, що чимало людей не сприймають це свято, для багатьох закоханих пар це і досі один з головних днів у році. Романтики і почуттів ще ніхто не скасовував, тож не прогавте можливість зробити його для своєї коханої людини незабутнім, зробивши цікавий подарунок.

1. Мандрівка до моря

Саме так, зимою :) Замініть галасливе місто, затори, черги у супермаркеті на затишний куточок – наприклад, в Криму. Звуки природи допоможуть налаштуватися на романтичний лад і залишити усі думки десь на іншому березі моря. В свою чергу, тепло південних земель нагадає про те, що незабаром прийде весна. Не забудьте насолодитися кримським вином та відвідати татарського плову на схилах гір, неподалік від Ай-Петрі, прогулятися набережною Ялти та завершити вечір приготуванням глінтвейну. Такий подарунок приємно вразить вашу половинку і назавжди залишиться теплим спогадом.

2. Білети на концерт

Ніхто не відмовиться відчути усю атмосферу під час концерту улюбленого виконавця чи гурту. Тож, враховуючи вподобання коханої людини, не зволікайте, вивчайте анонси майбутніх подій і бронюйте білети. Цього року в Україні буде чимало цікавого, як переконалася редакція Inspired Music.

3. Назад у дитинство

Майже кожна людина у дитинстві мріяла про якусь іграшку, котру свого часу не отримала. Тож у вас є нагода виповнити це бажання. Дізнайтесь, про що в дитинстві мріяла ваша половинка, і вибраний подарунок перенесе людину у світ безтурботних казок.

4. Вечеря на двох

За пірамідою Маслоу, їжа – це одне з найголовніших складових людського щастя. Тому запросити свою кохану людину на романтичну вечерю у власному виконанні – це можливість зробити її ще щасливішою і дати змогу відчути усю любов і турботу. Щоб вечеря не була буденною, прикрасьте кімнату гірляндами та свічками, а для столу оберіть яскравий посуд. Стосовно серветок, то ввімкніть фантазію і зробіть з ними щось цікаве.

5. Костюмована вечірка

Якщо кохана вами людина прихильник великих компаній, тоді це те, що вам треба. Запросіть на ваше свято спільних друзів, але за однієї умови – що усі прийдуть у костюмах, які відповідатимуть темі вечора. Підготуйте правильне оформлення приміщення та конкурси з розвагами. Таке свято нікого не залишить байдужим, і море настрою гарантоване.

6. Фотосесія «Love story»

У кожному місті є талановиті майстри фотографії, які можуть відобразити цей день у чудових світлинах, які протягом року будуть нагадувати про ваше кохання. Також це можливість спробувати себе у якості фотомоделей – а це відбувається не кожного дня.

7. Спільний hand-made

Подарунки, які створені власними руками завжди мали в собі особливу цінність, адже при створенні, ви вкладаєте в них всього себе. Це може бути портрет, фотоальбом з вашими спільними світлинами, збірка ваших віршів, змонтований відеоролик з вашими фото та відео, пошита вами подушка чи іграшка або букет із цукерок. І взагалі, неважливо що це буде, фантазуйте, створюйте, даруйте!

8. Абонемент

Людям часто не вистачає сили волі, аби нарешті почати займатись собою та самовдосконаленням. Чому б вам не посприяти цьому та не змотивувати партнера нарешті піти на курси англійської або на заняття у фітнес-зал? Абонемент у басейн чи на заняття йогою ніколи не буде зайвим, а навпаки дасть можливість протягом місяця проводити цікаво і з користю свій час.

9. Солодкий подарунок

Майже всі люди – не залежно від віку чи соціального статусу – люблять солодке, хтось частіше, а хтось рідше. То чому б не порадувати свого партнера чимось цікавим? Спробуйте відійти від банальностей та звичайної плитки шоколаду, і знайдіть щось дійсно оригінальне. Благо, в час різноманітних майстерень шоколаду це не становить великої проблеми.

10. Любов

Ніякі подарунки та сюрпризи не замінять справжнього, щирого кохання та турботи. Тому не забувайте дарувати завжди свою посмішку, теплий погляд та ніжність. Адже свято любові має бути кожного дня :)

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