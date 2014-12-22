Українські телеведучі, співачки та акторки стали героїнями спеціального календаря, кошти від продажу якого будуть переказані в зону АТО. На кожному фото жінки увійшли в образ традиційних українських жительок в національних платтях та аксесуарах. Серед учасників – Каша Сальцова, ONUKA, Ольга Фреймут, Василіса Фролова, Альона Вінницька та інші.

За словами організатора акції Наталі Кравець, проект Щирі – це присвята традиційному українському костюму. Головна мета — показати його надзвичайну красу, багатство, кольори та колорит. До фотосесії «Щирі» готувалися два місяці. Переважна більшість знімків відтворюють образи з ретро-фотографій XIX, початку XX століття.

Загальна вага прикрас, які вдягали зірки, становила понад 5 кілограмів. Загалом на знімальному майданчику у студії фотографа Дмитра Перетрутова зібрали понад 30 костюмів з 10 регіонів.

Одяг заміжніх жінок Полтавщини кінця ХIX — початку XX століття. Прикраси ― коралі зі срібними вставками, дукачі, намисто з венеціанського скла, яке було дорогим і символізувало достаток у родині. Вбрані Олена Шоптенко і Каша Сальцова

Святкове вбрання незаміжніх дівчат, яке вдягали для походу у церкву або по великих святах. Характерне для Покуття (Івано-Франківська область) ХIX століття. Особливість костюму: на обгортку вдягали одразу дві крайки — ширшу і вужчу. Прикраси — дукачі, перла, венеціанське скло. Вбрані Альона Вінницька і Наталія Дзеньків

Вбрання заміжніх жінок Старого Полісся (Волинська область), яке носили у ХIX сторіччі. Вбрання цього регіону не змінювалося протягом багатьох століть. Вбрані Ната Жижченко і Василіса Фролова

Весільне вбрання Покуття (Івано-Франківської області) початку ХХ століття. Головний убір ― вінок, у який обов’язково вплітали барвінок — символ щастя молодої. Прикраси — коралі. У руках — кептар, декорований шкірою і валяною вовною. Вбрана Олена Кравець

Жіноче вбрання Слобожанщини, Східна Україна. Початок ХХ століття. Сорочка виконана у техніці вирізування. Прикраси ― коралі, намисто з венеціанського скла, дукач із бантом. Вбрана Ірина Данилевська

Святкове вбрання жінок Одещини. Головний убір — «вінок із цукерками» (початок ХХ століття). «Цукерки» виготовляли з вати, загорнутої у гофрований папір. Паперові квіти декорували намистинами з дутого скла. Вбрана Лілія Ребрик

Жіночий одяг Галичини (Львівська область). Костюм: свитка з овечої вовни, під низом — сорочка з вишитим коміром. Головний убір — вінок із паперових фарбованих квітів, вкритих воском. Вбрана Маша Єфросиніна

Костюм початку ХХ сторіччя, шиття характерне для Західного Поділля (Тернопільська область). Головний убір — вінок із мирту і барвінку. Прикраси — баламути, перли, намисто з венеціанського скла. Вбрана Ольга Навроцька

Весільний жіночий одяг Покуття (Івано-Франківська область) кінця ХIX століття. Характерна ознака вбрання — нижні краї обгортки закладені за пояс. Червоний колір — ознака достатку: дорогий червоний барвник для тканини могли дозволити собі лише заможні люди. Вбрана Ольга Фреймут

Весільний стрій Полтавщини. Його особливість — рушник із вишитим «деревом життя». Прикраси — коралі зі срібними вставками, намисто з венеціанського скла, дукач із бантом. Вбрана Яніна Соколова

Весільне вбрання Буковини (Чернівецька область) кінця ХIX століття. Головний убір нареченої виготовлявся зі штучних квітів і декорувався ковилою, травою з довгими тонкими волосками. Прикраси — коралі і салби зі срібними монетами, кількість яких свідчила про достаток нареченої. Вбрана Юлія Саніна

Жіноче вбрання Західного Поділля (Тернопільська область) початку XХ століття. Сорочка оздоблена бісером і розшита орлами, які оберігали жінку від злих сил. Прикраси ― стрічка-гердан із бісеру зі срібними дукачами, коралі. Головний убір викладений із герданів. Вбрана Санта Дімопулос

Довше за все Дмитро Перетрутов знімав Василісу Фролову та Нату Жижченко: маленькі кошенята, які також були героями фото, ніяк не хотіли сидіти в кадрі і розбігалися у різні боки.

«Щирі» — другий проект масштабної культурної ініціативи «Заквітчані», яку реалізує ТЦ «Домосфера». «Заквітчані» — інтерпретація українських традицій, проект, покликаний відродити інтерес до класичної української культури і надати нового звучання усім відомим речам. У рамках першої частини проекту дизайнери українських брендів ANDRE TAN, LAKE, ELENAREVA, ELENA BURBA, 2×2, FROLOV, Mitus Design фантазували на тему українського вінка.

Придбати календар можна в Києві на виставці у торговому центрі Домосфера.

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