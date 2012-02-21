Коли нам кажуть, що Юпітер у кілька разів більший за Землю, а Сонце – у кілька разів більше від Юпітера, то досить важко уявити масштаб цих величин – разом з усіма людьми, містами та живими організмами, що населяють нашу планету. Проте набагато легше уявити розміри речей у Всесвіті, коли порівняти їх один з одним.

Саме це й зробили розробники інтерактивної інфографіки Майкл та Кері Хуанг з сайту htwins.net. Завдяки зручній прокрутці та масштабуванню, ми можемо наочно побачити, наскільки гігантським є наш Всесвіт, а Земля – нескінченно маленька його частинка.

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