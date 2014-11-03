Жителька Києва розповідатиме про найкращі акційні пропозиції в столиці та робитиме огляди цікавих закладів: такий спецпроект з’явився на одному з найпопулярніших порталів-агрегаторів знижок та розпродажів в Україні – Скидочник.

Як йдеться в історії промо-відео, що було знято спеціально до запуску спецпроекту, Київ – улюблене місто Діани – ревізора проекту. За її словами, у найгарнішому місті на Землі можна відчути яскраві враження, божевільний темп життя та великі можливості. У Києві важко встигнути все, а ще важче – мати можливості дозволити собі це. Тим не менш, Діана знає, як шукати найкращі пропозиції, і хоче поділитись ними з читачами.

Дайджести найкращих знижок в столиці та огляди класних закладів вона буде публікувати на порталі в розділі Фотоогляди. Один з останніх записів, для прикладу, присвячений знижкам на заняття у спортивних та фітнес-центрах Києва.

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