Літній лекторій з PR, політичних технологій та «чорної» риторики

З 10 по 13 липня у Києві пройде курс лекцій та майстер-класів від провідних європейських та українських політтехнологів, корпоративних PR фахівців, політологів та соціологів. Вперше в Україні пройдуть практичні заняття з технологій теледебатів та майстерності ‘чорної’ риторики.

Заняття проходять протягом чотирьох інтенсивних днів з 9 до 21.00. Лекції ведуть німецький політолог Александр Рар, директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв, соціолог Євген Копатько та інші:

– політологи та соціологи: Костянтин Бондаренко, Вадим Карасьов, Юрій Шведа, Андрій Ємролпаєв, Євген Копатько, Олена Попова, Ігор Попов;

– PR фахівці: Ілона Попенко (SPN Ogilvy), Олена Деревянко, Казбек Бектурсунов, Денис Богуш, Артем Біденко, Михайло Кухар;

Спеціальні гості школи: керівник інтернет-штабу Олексія Навального на виборах мера Москви Катерина Патюліна, Олександр Потеряхін з двома практичними заняттями з чорної риторики.

Докладний розклад та перелік викладачів

Випускники школи пройдуть стажування у викладачів та відвідають парламенти Польщі, Німеччини, Бельгії та Франції. Зустрінуться з парламентарями, депутатами Європейського парламенту, журналістами.

Школа Master of Political Management працює в Україні з 2010 року. Почесні професори школи – депутати Європейського Парламенту Олександр Мірський, Славі Бінєв, Яцек Влосович.

Вартість: 1600 гривень за весь курс

Дати: 10 – 13 липня 2014 року, 4 дні з 9.00 до 21.00

Для участі зареєструйтесь на сайті школи.

Контакти кураторів:

www.mpmschool.org.ua

info@mpm.org.ua

044 362 28 36

067 462 14 77

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