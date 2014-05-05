Одну з найвищих споруд Дніпропетровська – недобудований готель “Парус” – розмалювали у національні кольори, розмістивши на фасаді будинку державний герб України. Зранку 3 травня перед хмарочосом, який стоїть уже понад 40 років, зібрались десятки хлопців та дівчат, які і втілили свій задум за допомогою фарби.

32-поверховий довгобуд – місце, де бувало чимало дніпропетровців, і активісти вирішили обрати саме його для розміщення малюнку: будівля добре проглядається з багатьох точок міста.

Фото: vladislavlemm, blogr.dp.ua

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