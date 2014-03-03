Минулої ночі в США відбулася церемонія нагородження щорічної премії Оскар. Ми ж вирішили пофантазувати, хто б отримав Оскари в сучасних українських реаліях.

Найкраща жіноча роль першого плану

Юлія Тимошенко в колясці на сцені Майдану

Найкраща жіноча роль другого плану

“Жителька Одеси”, що звернулась за допомогою до Росії, а потім ще раз із Харкова, а потім ще і ще

Найкращий сценарій

Абхазький, Росія

Найкращі візуальні ефекти

“Освободителей встречают тысячи радостных людей бросающие цветы на броню танков и улыбающиеся девушки целующие солдат”

Найкращий режисер

Володимир Путін

Найкраща чоловіча роль першого плану

Віктор Янукович у фільмі Халк-4

Найкращі короткометражні фільми

Вести Недели, Дмитрий Киселев

Найкраща чоловіча роль другого плану

Віталій Кличко

Найкраща анімація

Кільце Олімпіади

Найкращий дизайн

Віктор Пшонка

Найкращі декорації

Межигір’я

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