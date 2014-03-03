Минулої ночі в США відбулася церемонія нагородження щорічної премії Оскар. Ми ж вирішили пофантазувати, хто б отримав Оскари в сучасних українських реаліях.
Найкраща жіноча роль першого плану
Юлія Тимошенко в колясці на сцені Майдану
Найкраща жіноча роль другого плану
“Жителька Одеси”, що звернулась за допомогою до Росії, а потім ще раз із Харкова, а потім ще і ще
Найкращий сценарій
Абхазький, Росія
Найкращі візуальні ефекти
“Освободителей встречают тысячи радостных людей бросающие цветы на броню танков и улыбающиеся девушки целующие солдат”
Найкращий режисер
Володимир Путін
Найкраща чоловіча роль першого плану
Віктор Янукович у фільмі Халк-4
Найкращі короткометражні фільми
Вести Недели, Дмитрий Киселев
Найкраща чоловіча роль другого плану
Віталій Кличко
Найкраща анімація
Кільце Олімпіади
Найкращий дизайн
Віктор Пшонка
Найкращі декорації
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