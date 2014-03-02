Официальное обращение ко всем русскоязычным жителям Украины, а также к россиянам.

За последние 7 дней – после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович бежал с Украины – не зафиксировано ни одного случая конфликтов на межэтнической или языковой почве. Ни один русскоязычный человек не был избит или принужден разговаривать на украинском – даже после отмены скандального закона о языках. Также как ни один вагон с “фашистами” или, как вы любите называть, “бандеровцами” не пересек границы Крыма. Даже более: таких вагонов и людей попросту не существует.

Все это – бурное воображение тех, хто смотрит только российские СМИ и верит страшилкам от депутатов РФ. Их задание – посеять вражду среди украинцев и россиян, и извлечь из этого свои выгоды, которые никак не принесут нам такой желанной стабильности и процветания.

Настолько ли вы боитесь, что вас будут наказывать за использование русского языка, что вы готовы обречь наши страны на вражду и кровопролитие? Хотя бы раз кто-то лично вас или ваших близких в Украине порицал за то, на каком языке вы разговариваете? Конечно, нет. Даже более того, жители западных регионов показали, что не только не имеют претензий в вопросе русского языка, но и сами прекрасно на нем разговаривают.

Готовы ли вы к тому, что ваши дома будут разрушены, ваши близкие – пострадают, и ваша жизнь никогда больше не будет такой, как прежде? Если Россия и конкретно ее президент Владимир Путин решится на военное противостояние между нашими странами – то нас ждет именно такой сценарий.

Российские военные приедут не вас защищать, а отбирать то, что вы получили за всю свою жизнь: вашу работу, ваши дома и ваше здоровье. Вспомните недавние события в Грузии – счастливы ли сейчас те, кто проживает в Абхазии или Осетии? Счастливы ли те, на чьи дома упали русские бомбы и чьи родные погибли под обломками своих городов? А ведь именно с такой причиной – “защитить своих граждан” Россия тогда послала боевые самолеты и танки на вполне мирную территорию.

За более чем 20 лет независимости Украины война никогда не ступала на наши земли – ни на земли Крыма, ни Одессы, ни Чернигова, ни Львова. Но сейчас – именно такой момент. Противостоять войне мы можем только вместе. Если вы не хотите потерять все, что у вас есть сейчас – вашу работу, ваше имущество и даже вашу жизнь – вы должны действовать вместе.

Весь мир наблюдает за тем, какие события разворачиваются между Украиной и Россией, и только в наших силах остановить никому не нужную войну.

Это наш первый русскоязычный текст за все 4 года. На фото: картина французкого художника Philippe Caza

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