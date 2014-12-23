22 грудня в Нікарагуа почалися роботи з будівництва каналу, який з’єднає Тихий та Атлантичний океани, і стане альтернативою Панамському каналу.

Нікарагуанський канал обіцяє стати найбільш грандіозним будівельним проектом в Латинській Америці. Його довжина складе 278 кілометрів, глибина – 30 метрів. На проект заплановано витратити близько 50 мільярдів доларів. Новий канал дозволить переправляти судна надважкого класу вантажопідйомністю до 400 тисяч тонн.

Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що прокладка магістралі дасть країні нові робочі місця і сприятиме поліпшенню економіки однієї з найбідніших держав Латинської Америки. Також очікується, що в реалізації проекту візьмуть участь понад 50 тисяч осіб. Крім самого каналу, планується побудувати кілька портів, міжнародний аеропорт і створити зону вільної торгівлі.

Але реалізація проекту викликала протести у місцевих екологів, які заявляють про шкоду навколишньому середовищу. Причиною протестів стало можливе забруднення озера Нікарагуа – найбільшого резервуара прісної води в Центральній Америці. Окрім того, місцеві жителі протестують проти можливого відчуження їх земель. Очікується, що свої території доведеться покинути 30 тисячам фермерів.

Перші спроби побудувати канал через Нікарагуа почалися ще в ХІХ столітті: серед найбільш диких пропозицій звучали навіть ідеї щодо висушення вод озера з метою використання його дна для каналу. Але з введенням в експлуатацію Панамського каналу в 1914 році, Нікарагуа припинило грати важливу роль, і на деякий час про ці плани забули. До цієї теми повернулись наприкінці 1990-х, провівши всі необхідні геологічні роботи та отримавши інвесторів для каналу.

План каналу Нікарагуа за 1870 рік

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.