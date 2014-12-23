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Nicaragua_canal_proposals_2013

22 грудня в Нікарагуа почалися роботи з будівництва каналу, який з’єднає Тихий та Атлантичний океани, і стане альтернативою Панамському каналу.

Нікарагуанський канал обіцяє стати найбільш грандіозним будівельним проектом в Латинській Америці. Його довжина складе 278 кілометрів, глибина – 30 метрів. На проект заплановано витратити близько 50 мільярдів доларів. Новий канал дозволить переправляти судна надважкого класу вантажопідйомністю до 400 тисяч тонн.

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Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що прокладка магістралі дасть країні нові робочі місця і сприятиме поліпшенню економіки однієї з найбідніших держав Латинської Америки. Також очікується, що в реалізації проекту візьмуть участь понад 50 тисяч осіб. Крім самого каналу, планується побудувати кілька портів, міжнародний аеропорт і створити зону вільної торгівлі.

Але реалізація проекту викликала протести у місцевих екологів, які заявляють про шкоду навколишньому середовищу. Причиною протестів стало можливе забруднення озера Нікарагуа – найбільшого резервуара прісної води в Центральній Америці. Окрім того, місцеві жителі протестують проти можливого відчуження їх земель. Очікується, що свої території доведеться покинути 30 тисячам фермерів.

Перші спроби побудувати канал через Нікарагуа почалися ще в ХІХ столітті: серед найбільш диких пропозицій звучали навіть ідеї щодо висушення вод озера з метою використання його дна для каналу. Але з введенням в експлуатацію Панамського каналу в 1914 році, Нікарагуа припинило грати важливу роль, і на деякий час про ці плани забули. До цієї теми повернулись наприкінці 1990-х, провівши всі необхідні геологічні роботи та отримавши інвесторів для каналу.

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План каналу Нікарагуа за 1870 рік

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