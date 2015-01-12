Німецька компанія Nextbike планує відкрити пункти велопрокату у Львові, які будуть рівномірно покривати територію міста. Конкретні локації пунктів перебувають на стадії обговорення, і жителі міста можуть самостійно обрати ті, які зручніші для них.

Як повідомляє львівський блогер та урбаніст Олександр Шутюк, кількість запланованих пунктів велопрокату від Nextbike – кілька десятків. Їхні локації можна переглянути на цій схемі:

Жителі та гості Львова можуть взяти участь в опитуванні, відзначивши найбільш зручні, на їх думку, точки, де варто розмістити майбутні пункти велопрокату. Компанія Nextbike функціонує у багатьох країнах світу, серед яких Великобританія, Польща, Угорщина, США, Німеччина, Латвія, Індія, Хорватія, Туреччина, Австрія, Швейцарія та інші.

Сервіси оренди велосипедів дозволяють за певну плату брати велосипед в одній точці прокату, розплатившись за допомогою готівки, картки або sms, та повертати велосипед в іншій точці прокату, не турбуючись при цьому за його зберігання та володіння. Це поширена практика для популярних туристичних міст світу, яка цього року, схоже, прийде і в Україну.

У жовтні ми публікували підбірку оригінальних велопаркінгів світу, повз які ви не зможете пройти байдужими.

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