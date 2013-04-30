У кожного з нас є іграшки, які в дитинстві були для нас найкращими друзями. З ними ми засинали, не турбуючись щодо нічних монстрів, які можуть вилізти з-під ліжка. Що потім трапляється з цими іграшками, – загадка. Може, такі історії, як у відомому мультфільмі “Історія Іграшок”, або ми згадуємо про своїх улюбленців, коли в нашому близькому колі з’являються маленькі діти.

Проте існують іграшки, які не роками, а десятиліттями не втрачають популярності. Чи багато з вас здогадається, про що йде мова, коли прочитає ось ці факти?

за останні 50 років було продано понад 50 млн екземплярів цієї іграшки

іграшка виготовляється вручну на 100% з натурального каучуку

іграшка з’явилася в асортименті Amazon у 2008 році і з того часу постійно входить до лідерів продажу в своєму сегменті

до 50-ти річчя з моменту її створення відомі дизайнери та діячі мистецтв, такі як Escada, Kenzo, Swarovski, створили своє бачення образу цієї неповторної іграшки.

Мова йде про Жирафу Софі – іграшку, що була створена 25 травня 1961 року у Франції, в день Святої Софії, в честь чого і отримала таку назву. В ті часи особливого вибору іграшок, звісно, не було, і новинка, створена майстром Рампеу з соку гевеї (каучукового дерева), спричинила справжній фурор. Чому саме жирафа? Її екзотична постать була цікавою для європейського ринку, а розмір і форма ідеально підходили для дитячих рук.

Не зважаючи на те, що від часу створення Жирафи Софі минуло більше 50 років, вона досі користується популярністю. Її купують для своїх дітей голівудські актори, так і менш зіркові батьки, для яких важливими є безпечність іграшки та комфорт дитини. І це не дивно: Жирафа Софі виготовляється з каучуку, інша назва якого – “латекс”. Його збирають на самому світанку з молодих дерев гевеї в Малайзії. Це природній, пружній матеріал, приємний на дотик та запах, а також цілком безпечний і водостійкий.

Іграшка фарбується за допомогою нетоксичних харчових фарб, а тому діти можуть тримати її в руках і навіть пробувати “на зуб”. Завдяки Софі діти, в яких ріжуться зуби, можуть легко заспокоїтись, просто взявши жирафу до рота. Іграшка також стимулює усі органи чуттів. Діти до 3-х місяців можуть концентрувати погляд на її контрастних плямах, вона привертає їх увагу, і швидко стає улюбленим другом. При найлегшому стисканні іграшка пищить, що стимулює слух дитини і допомагає їй зрозуміти зв’язок між причиною та наслідком. М’яка текстура Жирафи Софі схожа на текстуру шкіри, а тому дотик до неї стимулює фізіологічні та емоційні реакції, заспокоює дитину і сприяє здоровому росту.

Здавалося б, це все незначні деталі, але саме вони дозволили Жирафі Софі стати надзвичайно популярною у всьому світі, і за останні 50 років не втратити своєї популярності у батьків та любові в дітей.

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