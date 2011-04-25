Життя за один день – фільм від Youtube

Первый в Украине wordpress хостинг, автоматическое создание и хостинг сайтов на wordpress от Hostenko.com

Життя за один день (Life in a Day) – це незвичний кінопроект, який почався на Youtube і закінчиться в кінотеатрах світу.

Минулого року на Youtube стартував конкурс Life in a Day, згідно з умовами якого кожному користувачу пропонувалося зняти коротке відео про один день із їхнього життя. Журі обрало 20 короткометражок, кожна з яких стане частиною повноцінного фільму, продюсером якого став Рідлі Скотт, а режисером – Кевін Макдональд.

Презентація фільму, до якого, до речі, потрапив і українець, відбулася у січні на фестивалі Sundance в США. Влітку 2011 року фільм покажуть в кінотеатрах. Ось і сам трейлер (1:08 – український сюжет).

Статусы для вконтакте за 2011 год. Ищите самые свежие статусы вконтакте, статусы для айсикю, DJ-ї в Україні

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.