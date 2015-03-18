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Київська міська адміністрація оголосила про старт проекту «Ефективний міський транспорт для міста Києва», в рамках якого буде проведена повна оцінка транспортних потоків у столиці.

Проект буде реалізовано в рамках гранту Світового банку (The World Bank). На проект банк передав 500 тисяч доларів, 350 з яких виділені Зеленим цільовим фондом (Green Growth Trust Fund) уряду Кореї, 150 – програмою сприяння управлінню енергетичним сектором Світового банку (Energy Sector Management Assistance Program). Обидві організації сприяють впровадженню екологічно безпечного та енергозберігаючого транспорту в містах.

В рамках спільного проекту КМДА та Світового банку будуть проведені наступні заходи:

Експертна оцінка системи громадського транспорту Києва

Рекомендації щодо поліпшення транспортних потоків

Допомога в оптимізації маршрутів громадського транспорту

Пропозиції для організації інтегрованої схеми управління трафіком міського транспорту, в тому числі – заходи щодо поліпшення ситуації з паркуванням, врегулювання потоку вантажного транспорту, розробка умов для руху не моторизованого транспорту.

Перший етап проекту стартував 5 березня 2015 року. Протягом наступних п’яти тижнів група з 30 осіб буде вимірювати ефективність міського трафіку. Учасникам були видані смартфони Samsung c GPS-модулями, на яких встановлено спеціальні Android-додатки, що допомагають аналізувати міський трафік. SIM-карти з оплаченим інтернетом, необхідним для роботи програми, надав телекомунікаційний оператор «Київстар».

Очікується, що нова транспортна модель Києва буде розроблена до кінця травня, після чого буде сформовано портфель інвестиційних проектів транспортного сектора Києва на наступні п’ять років. Йдеться про будівництво транспортно-пересадочних вузлів, нових станцій метрополітену, реконструкцію трамвайних ліній, оновлення рухомого складу міського транспорту.

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