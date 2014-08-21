

З 29 по 31 серпня 2014 в Києві в кінотеатрі “Кінопанорама” пройдуть Дні Надихаючого Кіно.

Зараз Україна переживає дуже складні часи, і важливо сфокусувати свою увагу на любові, добрі, дивитися позитивні фільми та здійснювати добрі вчинки.

Дні Надихаючого Кіно покажуть кращі короткометражні роботи українських та зарубіжних режисерів про любов, сміливість, добро, досягнення цілей, силу характеру і людяність.

Дні Надихаючого Кіно:

це море натхнення та позитиву в кожному фільмі

кращі мотиваційні кіно-роботи

зворушливі історії та неймовірні сюжети від кращих режисерів з усього світу

надихаюча музика та живопис

корисні частування, а не банальний попкорн

Марина Плотникова, співорганізатор:

– Усі проекти, над якими ми працювали разом, завжди крутилися навколо натхнення. В свою повсякденну роботу та у спільні фестивалі ми намагалися внести творчість та сприяти тому, щоб кожен захід залишив слід в душах наших відвідувачів. Тому й проект, присвячений натхненню, став закономірним. Ми вирішили зібрати кінороботи про добро, людяність, любов, досягнення мети, які надихнуть, пробудять приємні почуття та, можливо, змінять чиєсь життя на краще. Зазвичай такими фільмами діляться в соцмережах, ми ж вирішили показати їх на великому екрані. Зв’язалися з правовласниками та почали працювати над здійсненням свого задуму.

Інна Сумовська, співорганізатор:

– В проекті “Дні Надихаючого Кіно” ми створюємо щось більше, ніж просто показ кіно: кожен наш івент це атмосферна подія, де можно зустріти знайомих, смачно попоїсти (незважаючи на те, що це не Фестиваль Їжі – ми долучаємо “Смачних партнерів”, хто буде частувати гостей :), прийняти участь у додаткових активностях, наприклад, у малюванні, послухати музику, адже буде невеличка вечірка до самого показу. На відкритті буде теж щось особливе, не будемо вікривати всі секрети, але впевнена, що глядачам сподобається. Це круто робити трохи більше, ніж від івенту очікують, тим паче, коли мова йде про надихаючий івент. Приходьте разом з друзями, батьками, дітьми, близькими людьми – буде добре, вам сподобається :)

Адреса: кінотеатр “Кінопанорама”, вул. Шота Руставелі, 19 (3 хвилини ходьби від ст. м. Палац Спорту).

Вартість квитка: 30 грн до 29 серпня і 40 грн 29-31 серпня

Квитки можна придбати на сайті inspiringfilms.com.ua або в касі кінотеатру «Кінопанорама»

Давайте надихатися і змінювати цей світ на краще!

inspiringfilms.com.ua

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