25 вересня гостями “Ідей на сніданок” у Львові стануть засновники та співвласники холдингу емоцій “!Fest” Андрій Худо та Юрко Назарук.

Холдинг емоцій «!Fest» — це низка креативних ресторанів з оригінальними концепціями, заснована 2007 року у Львові. На сьогодні існує більше 15 закладів компанії в різноманітних оригінальних стилях та форматах, що розташовані в найбільш прохідних центральних місцях Львова: ресторан «Криївка», «Мазох-cafe», Відкрита кав’ярня «Діана на Ринку», суші-кнайпа «Маки», Галицька Жидівська кнайпа «Під Золотою Розою», Ресторація-музей «Гасова лямпа», Фестиваль-ресторація «Лівий берег», «Найдорожча ресторація Галичини», «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці, «Дім Легенд», «Перша грильова ресторація м’яса та справедливости», «Зеник МИТНИК. Пиво з дерунами», «Львівська копальня кави» та ін.

На зустрічі Андрій та Юрко поділяться власним життєвим досвідом та розкажуть, звідки береться велика ідея та як її реалізувати, навіщо ресторанам потрібні емоції та як вплинути на розвиток бренду міста.

Сніданок пройде в кафе “Львівська копальня кави” (пл. Ринок 10) з 8:30 до 10:00 ранку.

На час проведення Idea Breakfast в закладі встановлена фіксована оплата в розмірі 25 грн.

Попередня реєстрація обов’язкова: http://ideabreakfast.com/post/ 61665603087/ifest-announce

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