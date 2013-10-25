ДизНот: блокнот для дизайнерів

В епоху айфонів та інстаграму досить дивно бачити в заголовку слово “блокнот”. Але, якими б крутими не були ваші гаджети та сервіси, ніщо не замінить якісний папір та ручку, які реалізовують магічну властивість: миттєво матеріалізовують ваші ідеї.

Дизайнери – це ті, в чиїх головах зазвичай вирує найбільше креативних ідей, і вчасно їх викласти, запам”ятати і відтворити потім за потреби – не така вже й проста справа. На щастя, днями з’явився цікавий продукт, який вирішує цю проблему. Компанія TemplateMonster, яка спеціалізується на темах оформлення для різноманітних сайтів, випустила спеціальний блокнот для дизайнерів – під назвою ДизНот.

Блокнот має тверду обкладинку, резинку для утримування сторінок в цілісності, та постачатиметься у двох форматах (А4 і А5) і кольорах (синьому та чорному).

Зважаючи на те, що дизайнерських задач є багато – хтось проектує сайти, хтось робить ілюстрації, мобільні додатки, тощо – то і сторінки у ДизНота різного застосування. Як бачимо на відео, в блокноті є як і пусті сторінки, так і сторінки з готовими сітками та шаблонами для тих, хто, наприклад, хоче намалювати прототип мобільного додатку:

Якщо вам пощастило мати серед друзів чи знайомих дизайнера (жодної іронії, дружити з дизайнерами це дійсно круто:), і ви кожного року ламаєте собі голову, що ж їм подарувати на Новий рік, то цей блокнот – прекрасний кандидат на цю роль. Як повідомили нам у TemplateMonster, всі, хто оформить попереднє замовлення блокноту, зможе отримати його до кінця грудня. Це стосується і України, де доставка подарунку буде здійснюватись Новою Поштою, яка має свої відділення у кожному великому чи малому місті країни. Що важливо, доставка уже входить у вартість блокноту, тож вам не доведеться вираховувати кінцеву ціну та переплачувати за щось.

Тож не варто гаяти часу: обирайте свій варіант ДизНоту, та даруйте собі або близьким можливість зберігати натхнення та ідеї у зручній формі :)

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