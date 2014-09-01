Картину “Останній день Ради” авторства невідомого художника продали на аукціоні за 120000 гривень, пише LB.

Виручені від продажу картини кошти будуть спрямовані на закупку необхідної техніки для 11-го київського батальйону Нацгвардії. Як розповіла виданню власниця прав на картину, Юлія Нікітіна, невідомий митець, який називає себе Громадянин Художник, уже давно їздить разом з цим батальйон у волонтерській місії та збирає кошти на потреби солдатів.

Вперше картину було виставлено в Києві у 2012 році. На полотні зображена палаюча Верховна Рада з депутатами, які вистрибують від безвиході з вікон парламента. Крім Ради, на картині видно частину Маріїнського парку, де гуляють кияни: хтось вигулює собаку, хтось обіймає кохану, а хтось – знімає пожежу ВР на мобільний телефон. Того ж року невідомий покупець був готовий заплатити художнику за те, щоб він знищив свій твір, але цього не сталося. Картина стала відомою ще задовго до Євромайдану та використовувалася як символ протестів.

Палаюча Рада – це не заклик, а настрій. Це видих: нарешті. Це недозволена мрія; устриця з лимонним соком, подана в пупку Моніки Беллучі.

Громадянин Художник

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