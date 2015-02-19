Усі люблять сонечок, але чи знаєте ви, що людям подобається ще більше? Півтори тисячі чарівних комах в упаковці на ганку власного будинку з гарантією, що вони прибудуть цілими й неушкодженими. А якщо ви все ще вагаєтеся, Amazon на сторінці замовлення запевнить вас про те, що це «чудові сонечка».

Дана послуга з’явилася на сайті найбільшого у світі інтернет-сервісу з продаж товарів масового попиту відносно недавно. Ціна «комплекту» з 1 500 сонечок складає $3,45 (плюс доставка). До цього часу у компанію продовжують надходити позитивні відгуки щодо незвичної пропозиції.

Це саме те, що я хотіла подарувати своїм онукам. Тепер кожного разу, коли дітки побачать сонечко, вони згадуватимуть про свою бабусю.

Дійсно, яка ж дитина не захоче у подарунок 1 500 сонечок? Дякуємо, бабусю.

Однак варто тільки пбачити пропозицію, відразу ж виникають питання. Невже є людина, обов’язком якої є підрахунок сонечок і перевірка їхнього здоров’я? Чи існує десь склад, на якому цих комах спеціально вирощують? І взагалі, навіщо вони потрібні?

Принаймні на останнє питання у нас є відповідь. Садівники використовують їх для того, щоб видаляти з квітів кліщів та тлю. Хоча, якщо вас цікавить менш позитивне розв’язання цього питання, той самий продавець пропонує 5 000 хижих кліщіків, яких називають «чудовими винищувачами шкідливих комах».

via Daily Dot

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.