За останні роки кількість фільмів, що з’являється на наших екранах, невпинно зростає. Тим не менш, вибрати серед цього різноманіття щось дійсно достойне та варте уваги стає все важче. Не зважаючи на це, існують десятки фільмів, що надихають, змушують задуматись і навіть мотивують нас змінити щось у своєму житті.

Саме про такі фільми ми спитали наших читачів через Facebook – і отримали фантастичний результат – більше шести з половиною тисяч відповідей (одна людина могла обрати кілька фільмів) та майже сотня варіантів відповідей. В сьогоднішньому записі ми презентуємо рейтинг 30 фільмів, що зібрали найбільше голосів користувачів – це ті фільми, що дійсно змінюють життя.

Форрест Гамп / Forrest Gump (1994) Режисер: Роберт Земекіс Зворушлива історія про звичайного американського хлопця, який з дитинства страждав через свою простодушність. Тим не менш, саме доброта і стала тим стержнем, який тримав його усе життя і дозволяв переживати навіть найбільші трагедії. 452 голоси

Амелі / Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001) Режисер: Жан-Пьєн Жене Ванільна на перший погляд і тим не менш глибока за змістом історія дівчини з Парижу, яка вирішила принести трохи добра у цей світ і заодно сама отримала бажане щастя. По-французьки дивно, але так само романтично і цікаво. 284 голоси

Зелена миля / The Green Mile (1999) Режисер: Френк Дарабонт Містична драма за романом Стівена Кінга, що здобула десятки номінацій на різноманітні кінонагороди та міцно посіла своє місце в топ-фільмів IMDb. Сюжет фільму обертається навколо наглядача у федеральній тюрмі, який працює в блоці з засудженими на смерть. 321 голос

Достукатись до небес / Knockin’ On Heaven’s Door (1997) Режисер: Томас Ян Фільм німецького сценариста і режисера Томаса Яна, назва якого походить від знаменитої пісні Боба Ділана. Дія фільму починається в лікарні, де двоє молодих людей в одній палаті дізнаються один від одного, що їм залишилось жити лічені дні. 278 голосів

Втеча з Шоушенка / The Shawshank Redemption (1994) Режисер: Френк Дарабонт Ще один топовий фільм Френка Дарабонта, що також було знято на основі твору Стівена Кінга. Уже тривалий час ця стрічка займає перше місце у списку IMDb-250. Головний герой фільму, Енді Дюфрейн, зазнає ув’язнення за вбивство своєї дружини, якого він не здійснював, і зважується на втечу. 266 голосів

Матриця / The Matrix (1999) Режисер: Брати Вачовскі Перша частина культової трилогії про Матрицю, спеціальний вимір людського життя, який створено машинами для симуляції справжнього світу. Фільм спричинив справжній сплеск популярності, яка вилилась у комікси, комп’ютерні ігри, інші види мистецтва та філософські дискусії з приводу людського буття. 121 голос

Сім життів / Seven Pounds (2008) Режисер: Габріель Муччіно Вражаюча драма італійського режисера Габріеля Муччіно, яка розповідає про Бена Томаса, з вини якого загинули семеро людей. Після цього він покидає свою кар’єру і починає крок за кроком жертвувати собою заради інших людей – у буквальному сенсі. 117 голосів

Ігри розуму / Beautiful mind (2001) Режисер: Рон Ховард Біографічна драма, в якій йдеться про життя Джона Форбса Неша, нобелівського лауреата з економіки – шлях до успіху супроводжувався численними розладами психіки. Фільм здобув 4 премії Оскар та зібрав більше $300 млн в усьому світі. 220 голосів

Заплати наперед / Pay It Forward (2000) Режисер: Мімі Ледер В центрі сюжету – учень сьомого класу, мати якого розривається між двома роботами та зловживає алкоголем у вільний час. Завдяки новому вчителю хлопець вирішує зробити три добрі справи у намаганні змінити світ на краще. 172 голоси

Бійцівський клуб / Fight Club (1999) Режисер: Девід Фінчер Фільм за мотивами однойменного роману Чака Паланіка, що став культовим лише через деякий час після виходу у світ. Головні ролі зіграли Бред Пітт, Едвард Нортон і Хелена Бонем Картер. В центрі сюжету – буденний обиватель, який вирішує урізноманітнити своє життя, створивши з другом підпільну організацію “Бійцівський клуб”. 194 голоси

Реквієм за мрією / Requiem for a Dream (2000) Режисер: Даррен Аронофскі Фільм, що отримав рейтинг R (restricted), розповідає про життя сина, його матері та подруги з другом. У кожного свій спосіб життя, своє уявлення про “мрію”, і протягом всього фільму ми спостерігаємо, як їхні мрії розвіюються жорстокою реальністю. 181 голос

Завжди кажи “так” / Yes Man (2008) Режисер: Пейтон Рід Комедійний фільм з Джимом Керрі, герой якого – замкнутий та нерішучий хлопець, що боїться змін у своєму житті. Після відвідин психологічного семінару він зважується на зміни і запевняє себе, що відтепер казатиме лише слово “так” на всі випробування долі. 114 голосів

Промова короля / The King’s Speech (2010) Режисер: Том Хупер Художній біографічний фільм про британського короля Георга VI, та історію його взаємин з лікарем, що позбавив монарха заїкання. Кіно отримало 4 Оскари, позитивні відгуки критиків та більше $400 млн прибутку у всьому світі. Не зважаючи на значний хронометраж, фільм переглядається на одному диханні та мотивує ніколи не здаватись. 126 голосів

Волл-І / Wall-E (2009) Режисер: Ендрю Стентон Єдиний мультфільм у сьогоднішньому рейтингу. Вкрай зворушлива та натхненна історія про робота Wall-E, якому випала доля прибирати від гір сміття Землю, покинуту людьми. Життя маленького робота круто змінюється, коли він зустрічає Іві – робота з космосу, яку прислали до нас у розвідку. 99 голосів

Шоу Трумана / The Truman Show (1998) Режисер: Пітер Уір Труман Бербанк – звичайний громадянин, який живе своїм життям. Кульмінація настає в той момент, коли Труман розуміє, що все його життя – це драматична постановка: кожної хвилини за ним дивляться телекамери, усі знайомі – актори, а рідне місто – одна гігантська декорація. 81 голос

Вічне сяйво чистого розуму / Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) Режисер: Мішель Гондрі Романтична драма з Джимом Керрі та Кейт Уїнслетт з елементами фантастики. Любовна історія між хлопцем та дівчиною, що пережили повне стирання своєї пам’яті і почали свої стосунки заново. 111 голосів

Хрещений батько / The Godfather (1972) Режисер: Френсіс Форд Коппола Гангстерська драма Френсіса Форда Копполи з Марлоном Брандо у головній ролі, що стала одним з найвідоміших фільмів за всю історію кінематографу. Кримінальна історія про сім’ю Дона Корлеоне отримала 3 Оскари та десятки інших нагород. 99 голосів

Життя прекрасне / La Vita e Bella (1997) Режисер: Роберто Беніньї Історія кохання, щастя та радості, що розгорнулися на фоні трагічних подій Другої Світової війни в Італії. Не зважаючи на всі страшні моменти воєнних дій та перебування у концтаборі, головний герой доказує нам, що життя завжди може бути прекрасним, де б воно не було. 99 голосів

Піаніст / The Pianist (2002) Режисер: Роман Поланскі Володар Оскара за найкращий фільм та Золотої гілки Каннського кінофестивалю за 2002 рік, фільм також розповідає історію важких буднів воєнного часу. Головний герой – талановитий піаніст польський Владислав Шпільман, чиє життя опиняється перед загрозою у зв’язку з наступом нацистів. 170 голосів

Список Шиндлера / Schindler’s List (1993) Режисер: Стівен Спілберг Третій фільм в сьогоднішньому рейтингу, присвячений єврейській тематиці воєнного часу. Кіно розповідає біографічну історію Оскара Шиндлера, власника одного з німецьких заводів, який врятував під час війни більше тисячі польських євреїв від смерті. 154 голоси

Адвокат диявола / The Devil’s Advocate (1997) Режисер: Тейлор Хекфорд Містична драма за участі Кіану Рівза, Аль Пачіно та Шарліз Терон, в якій розповідається про молодого адвоката, який випадково стає на шляху самого диявола. 144 голоси

Солодкий листопад / Sweet November (2001) Режисер: Пет О”Коннор Романтична мелодрама з Кіану Рівзом і Шарліз Терон 2001 року, яка була досить негативно сприйнята критиками, проте досі користується популярністю у глядачів. 130 голосів

Куди приводять мрії / What Dreams May Come (1998) Режисер: Вінсент Уорд Фантастична мелодрама про життя після смерті. Головний герой, якого грає Робін Уільямс, після втрати дітей та власної автокатастрофи потрапляє у рай. Його дружина тим часом не витримує самотності та закінчує життя самогубством, внаслідок чого потрапляє у пекло. Саме туди йому доведеться піти, щоб розшукати дружину. 126 голосів

Людина дощу / Rain Man (1988) Режисер: Баррі Левінсон Драма за участі Дастіна Хоффмана та Тома Круза. В центрі сюжету – страждаючий на аутизм Реймонд та його цинічний брат Чарльз, яким волею долі доводиться розділити спадок батька-мільйонера. 110 голосів

Запах жінки / Scent of a Woman (1992) Режисер: Мартін Брест Ремейк однойменного італійського фільму, в якому головну роль зіграв Аль Пачіно. Оскар за найкращу чоловічу роль та Золотий глобус за найкращий фільм. 131 голос

Щоденник пам’яті / The Notebook (2004) Режисер: Нік Кассаветіс Романтична мелодрама про історію кохання двох молодих людей. Він – з бідної простої сім’ї, а вона – донька багатих аристократів. Саме це і стає на заваді їхньому коханню, яке триватиме усе життя. 121 голос

One Flew Over the Cuckoo’s Nest / Політ над гніздом зозулі (1975) Режисер: Мілош Форман Один з кількох фільмів у світовій історії, що здобув одразу 5 Оскарів. Дія цієї драми розгортається у психіатричній клініці для душевнохворих, куди потрапляє злочинець, герой Джека Ніколсона. 117 голосів

Мільйонер з нетрів / Slumdog millionare (2008) Режисер: Денні Бойл Жорстка, цікава та динамічна мелодрама Денні Бойла, в якій розповідається про молодого неосвіченого хлопця з Мумбаї, який проходить до фіналу популярного телешоу. Крок за кроком він пригадує випадки із свого життя, що і приносить йому перемогу. 83 голоси

Знайомтесь, Джо Блек / Meet Joe Black (1998) Режисер: Мартін Брест Містична драма про протистояння життя та смерті. Джо Блек, якого зіграв Бред Пітт, ангел смерті, заключає угоду з газетним магнатом Вільямом, який в обмін на відтермінування його смерті стане провідником Блека у світі людей. 120 голосів

Гладіатор / Gladiator (2000) Режисер: Рідлі Скотт Історичний фільм про часи Римської імперії та бої гладіаторів, головну роль в якому зіграв Рассел Кроу. Фільм здобув 5 Оскарів та ознаменував собою відродження жанру пеплума. 79 голосів

Без сумніву, у цей рейтинг не потрапили десятки інших фільмів, які здобули чимало ваших голосів. Ви можете переглянути їх на нашій сторінці у Facebook, як і кількість голосів для кожної стрічки. Дякуємо вам за активну участь в рекомендаціях – тепер усі хороші фільми, що мотивують нас на зміни в житті, буде зібрано в одному місці на нашому сайті. Зберігайте цей матеріал в закладках та діліться ним з друзями в соціальних мережах :)

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