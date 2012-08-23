Літо підходить до свого завершення, і серпень – це прекрасна пора для того, щоб сповна відчути його на смак. Коли, як не в серпні пробувати всі ті фрукти та овочі, які дарує нам природа? І саме в останні дні справжньої спеки можна спробувати втамувати спрагу не банальним пивом в сусідній забігайлівці, а чимось більш цікавим, наприклад – безалкогольними напоями, десять з яких ми покажемо вам сьогодні.

Полуничне фраппе

Молоко чи вершки

Полуниця – 150 г.

Лід

Збиті вершки

В блендер покласти полуницю, лід, додати трошки молока або рідких вершків і збити до однорідної маси. Вилити в склянку і прикрасьте збитими вершками. Також, склянку можна прикрасити полуницею.

Холодна кава

Кава

Цукор

Молоко

Лід

Заварити каву за вашим смаком та дочекатись поки вона охолоне. Додати льоду в стакан, залити кавою та молоком.

Мохіто

Свіжа м’ята – 3 гілочки

Лимон або лайм – половинка

Лід

Вода газована або звичайна

Яблучний сік

У склянку подрібнити м’яту, вичавити лимон або лайм. Додати звичайну чи газовану воду. Як варіант, можна розбавити яблучним соком наполовину з водою. Прикрасити гілочкою м’яти.

Апельсиновий морс

Вода – 0.5 л.

Цукор – 100 г.

Апельсини – 2

Лимонна кислота

Кориця

Відділити цедру від апельсинів, після чого зняти білу м’якоть і витиснути сік з того, що залишилось. Тепер подрібніть вичавки, залийте водою, додайте цедру, лимонну кислоту та корицю і проваріть на слабому вогні 15 хвилин. Залиште отриману речовину на 40 хвилин після чого процідіть та додайте сік.

Квас вівсяний

Вода – 3 л.

Овес (вівсяні пластівці) – 1 стакан

Цукор – 3 ст. ложки

Промитий овес засипати в трилітрову банку, додати цукор і ретельно перемішати. Закрити кришкою і поставити на сонце. Приблизно через 3 дня, коли вівсяні зернятка перестануть «танцювати» і осядуть на дно, квас готовий. Квас процідити та охолодити.

Лимонад

Лимони – 7 шт.

Цукор – 150 г.

Вода – 2л.

Лід

Вичавити сік з лимонів та додати цукор і залити двома літрами окропу. Перемішати суміш, накрити і залишити на ніч у прохолодному місці. На наступний день знову перемішати і додати ще трохи цукру за смаком. Потім профільтрувати. Ретельно охолодити. Подавати лимонад в натуральному вигляді, або розбавивши газованою водою з льодом.

Чайний лимонад

Продукти на 2 порції:

Лимон

Свіжа м’ята – 2 гілочки

Мед – 4 ст. ложки

Чорний чай 3-4 пакетика

Заварити міцний чай з м’ятою і остудити. Лимон розрізати навпіл, половину нарізати кружечками, з другої видавіть сік. Змішати сік мед та чай. Налити лимонад в глечик, покласти лід і кружальця лимона. Замість чорного чаю можна використовувати зелений або трав’яний.

Полунично-банановий смузі

На 1 порцію:

Полуниця – 150 г.

Банан

Кулька пломбіру

Лід за смаком

Банан дрібно порізати, змішати з полуницею і льодом та збийте в блендері. Отриману суміш вилити в склянку та покласти кульку морозива зверху.

Фруктовий пунш

Апельсиновий сік – 1 стакан

Ананасовий сік – 1 стакан

Грейпфрутовий сік – 1 стакан

Апельсин або лайм, Лимон, Лід

Вишні – 10 шт, Цукор – 3 ст. Ложки



Змішати всі соки, додайте цукор і розлити по склянках. Нарізати апельсин та лимон, видалити кістки з вишень та додати в склянки за смаком. Бажано подавати з льодом. Прикрашати гілочкою м’яти.

Шоколадно-молочний коктейль

Молоко 250мл.

Морозиво – 1упаковка

Какао – 2 ст. ложки

Цукрова пудра – за смаком

Залити молоко в блендер, додати морозиво, какао, цукрову пудру. Суміш необхідно добре збити до утворення пінки.

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