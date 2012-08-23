Літо підходить до свого завершення, і серпень – це прекрасна пора для того, щоб сповна відчути його на смак. Коли, як не в серпні пробувати всі ті фрукти та овочі, які дарує нам природа? І саме в останні дні справжньої спеки можна спробувати втамувати спрагу не банальним пивом в сусідній забігайлівці, а чимось більш цікавим, наприклад – безалкогольними напоями, десять з яких ми покажемо вам сьогодні.
Полуничне фраппе
Молоко чи вершки
Полуниця – 150 г.
Лід
Збиті вершки
В блендер покласти полуницю, лід, додати трошки молока або рідких вершків і збити до однорідної маси. Вилити в склянку і прикрасьте збитими вершками. Також, склянку можна прикрасити полуницею.
Холодна кава
Кава
Цукор
Молоко
Лід
Заварити каву за вашим смаком та дочекатись поки вона охолоне. Додати льоду в стакан, залити кавою та молоком.
Мохіто
Свіжа м’ята – 3 гілочки
Лимон або лайм – половинка
Лід
Вода газована або звичайна
Яблучний сік
У склянку подрібнити м’яту, вичавити лимон або лайм. Додати звичайну чи газовану воду. Як варіант, можна розбавити яблучним соком наполовину з водою. Прикрасити гілочкою м’яти.
Апельсиновий морс
Вода – 0.5 л.
Цукор – 100 г.
Апельсини – 2
Лимонна кислота
Кориця
Відділити цедру від апельсинів, після чого зняти білу м’якоть і витиснути сік з того, що залишилось. Тепер подрібніть вичавки, залийте водою, додайте цедру, лимонну кислоту та корицю і проваріть на слабому вогні 15 хвилин. Залиште отриману речовину на 40 хвилин після чого процідіть та додайте сік.
Квас вівсяний
Вода – 3 л.
Овес (вівсяні пластівці) – 1 стакан
Цукор – 3 ст. ложки
Промитий овес засипати в трилітрову банку, додати цукор і ретельно перемішати. Закрити кришкою і поставити на сонце. Приблизно через 3 дня, коли вівсяні зернятка перестануть «танцювати» і осядуть на дно, квас готовий. Квас процідити та охолодити.
Лимонад
Лимони – 7 шт.
Цукор – 150 г.
Вода – 2л.
Лід
Вичавити сік з лимонів та додати цукор і залити двома літрами окропу. Перемішати суміш, накрити і залишити на ніч у прохолодному місці. На наступний день знову перемішати і додати ще трохи цукру за смаком. Потім профільтрувати. Ретельно охолодити. Подавати лимонад в натуральному вигляді, або розбавивши газованою водою з льодом.
Чайний лимонад
Продукти на 2 порції:
Лимон
Свіжа м’ята – 2 гілочки
Мед – 4 ст. ложки
Чорний чай 3-4 пакетика
Заварити міцний чай з м’ятою і остудити. Лимон розрізати навпіл, половину нарізати кружечками, з другої видавіть сік. Змішати сік мед та чай. Налити лимонад в глечик, покласти лід і кружальця лимона. Замість чорного чаю можна використовувати зелений або трав’яний.
Полунично-банановий смузі
На 1 порцію:
Полуниця – 150 г.
Банан
Кулька пломбіру
Лід за смаком
Банан дрібно порізати, змішати з полуницею і льодом та збийте в блендері. Отриману суміш вилити в склянку та покласти кульку морозива зверху.
Фруктовий пунш
Апельсиновий сік – 1 стакан
Ананасовий сік – 1 стакан
Грейпфрутовий сік – 1 стакан
Апельсин або лайм, Лимон, Лід
Вишні – 10 шт, Цукор – 3 ст. Ложки
Змішати всі соки, додайте цукор і розлити по склянках. Нарізати апельсин та лимон, видалити кістки з вишень та додати в склянки за смаком. Бажано подавати з льодом. Прикрашати гілочкою м’яти.
Шоколадно-молочний коктейль
Молоко 250мл.
Морозиво – 1упаковка
Какао – 2 ст. ложки
Цукрова пудра – за смаком
Залити молоко в блендер, додати морозиво, какао, цукрову пудру. Суміш необхідно добре збити до утворення пінки.
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