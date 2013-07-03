Валенсія поки що залишається маловідомим містом для пересічного українця, зрештою, як і значна частина Іспанії. Переважна більшість завзятих туристів відвідують Барселону або Мадрид, хоча Валенсія у своїй красі і неповторності не поступається, а подекуди і перевершує ці два відомі міста. Що ж особливого у Валенсії? Якщо охарактеризувати це місто одним словом, то найкраще підійшло б «різноманітність», адже тут ви можете знайти безліч цікавих місць на свій смак. Тож читайте та обирайте!

1. Валенсія – третє за кількістю мешканців місто в Іспанії, проте, тут ви не зустрінете натовпу, вас оминуть затори на дорогах та смог. Розташоване на відстані 350 км на південь від Барселони, місто вабить своїм неметушливим способом життя, південною розмірністю і своєрідністю. На вулицях вас огорне духмяний аромат квітучих апельсинів, а чистота вулиць вразить навіть найвибагливіших відвідувачів.

2. Валенсія – молоде місто. Велика кількість молоді на вулицях міста відразу впадає у вічі. І це не диво, адже тут знаходиться багато університетів, в яких навчаються люди із різних куточків світу. Після занять у стінах Альма-матер молодь рушає прямо на пляж – засмагати та купатися у Середземному морі або скуштувати якусь смакотинку в одному із багатьох ресторанчиків.

3. Якщо ви цікавитеся музеями, то обов’язково завітайте до Центру Наук і Мистецтв. Це величезний комплекс, який поєднав найбільший в Європі океанаріум з оперним театром та інтерактивним музеєм наук, де можна, наприклад, виміряти своє теплове поле, побувати у справжньому космічному кораблі або побачити, як вилуплюються з яйця курчата. Сама будівля Центру, спроектована відомим архітектором Сантьяго Калатраві у футуристичному стилі, теж не залишить вас байдужими.

4. Старе місто Валенсії зачаровує соборами, площами і старовинними будинками. У головному соборі міста знаходиться святий Грааль, з якого, за легендою, пив Ісус Христос під час Тайної Вечері. А ввечері приємно посмакувати сангрією на одній із площ старовинної частини міста і поспостерігати за тутешнім людом.

5. Якщо ви любите пляжний відпочинок, то до ваших послуг Середземне море. Пляжі Валенсії отримали чимало міжнародних відзнак за екологічність і чистоту. Білий пісок та прозоре тепле море – що ще потрібно для того, щоб відволіктися від повсякденності?

6. Поціновувачів активного відпочинку поруч із містом чекають зелені гори, швидкі ріки та водоспади. Серед природних заповідників можна покататися на велосипеді, організувати кінну прогулянку або просто прогулятися між запашними соснами.

7. Не доведеться сумувати і поціновувачам старовини. До їхніх послуг тут знайдуться древні фортеці, замки та старовинні наскельні письмена. Всього в десятках кілометрів від міста ви можете зануритися в атмосферу стародавніх віків, коли на території Іспанії панували доісторичні народи, готи та араби.

8. І на завершення, необхідно додати, що Валенсія є столицею паельї – відомої іспанської страви з рису, куди за бажанням можуть додаватися морепродукти, курка, кролик або просто овочі. Саме тут, на околицях Валенсії, народилася ця смачна страва!

9. Можливість одночасно відпочивати та навчатися. Цього літа освітня агенція Idioma Ukraine пропонує індивідуальні мовні курси англійської для тих, хто відпочиває у Валенсії: ви самостійно складаєте графік ваших занять та обираєте, коли хочете засмагати на пляжі і гуляти містом, а коли – спілкуватись з native-спікерами для того, аби покращити свої знання.



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