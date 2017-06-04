В наш час кількість людей, які подорожують, все більше зростає. Це стало особливо актуально в зв’язку з запуском лоукостів з України.

Блогер-мандрівник, Аніл Полад, розуміє всі страждання від сидіння в аеропорту без безкоштовного Wi-Fi в очікуванні посадки на літак, тому він створив зручну у використанні інтерактивну карту для постійних завсідників аеропортів.

Знаходити відкритий бездротовий зв’язок в багатьох аеропортах не завжди є легким завданням, іноді це взагалі неможливо, оскільки потрібно знати або пароль, або ще гірше – мати місцевий номер телефону. Такі труднощі отримання доступу до відкритого зв’язку стали причиною, чому Аніл створив карту актуальних паролів до Wi-Fi. Більше того, будь-хто може надсилати йому свої поради чи паролі, які дізналися, і він внесе їх в карту.

Ми впевнені, що ця карта стане в нагоді не одному мандрівнику, який проводить по декілька годин в очікуванні літака.

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