Я Майк, UI/UX дизайнер. Я зараз працюю в Рейк’явіку, столиці Ісландії. Вперше приїхав сюди минулого року на стажування в IT-компанії. Протягом цього часу назбиралося кілька цікавих фактів після спостережень за культурними особливостями, звичками та способом життя ісландців.

1. Ісландія — острів льоду та вогню

Це острів в Атлантичному океані, сповнений неймовірною красою гір, вулканів, льодовиків, геотермальних вод, фйордів, водоспадів, овець та ісландців, які дуже люблять малювати та створювати музику. Ісландія була одним з останнім місць на планеті, які були заселені людьми.

2. Рейк’явік — найпівнічніша столиця в світі

Це серце культурного та економічного життя країни. Населення Рейк’явіка близько 120 тисяч чоловік, що складає близьком третини населення всієї країни. Саме тут пройшла історична зустріч між Рейганом та Горбачовим в 1986 році, яка поклала початок кінцю “холодної війни”. Саме тут виросли відомі цілому світу таланти, такі як Björk, Sigur Rós, Of Monsters and Men.

3. Найепатажніший мер

Jón Gnarrr в минулому комік, актор, панк-рокер , який після кризи в 2008 році вирішив створити політичну партію The Best Party, а тепер мер Рейк’явіка. Без вищої освіти. Працював таксистом. Знявся в кількох комедіях. Всім відомий своєю ексцентричною поведінкою та стилем. Любить з’являтися на публічні події переодягнутим в майстра Йоду, трансвестита чи жіночий національний одяг. Веде свою сторінку на Facebook. Має 25-ти річну дочку Маргарет, яка успішно займається бодібілдингом.

4. Ісландська поліція не носить з собою вогнепальну зброю

Рівень криміналу в країні настільки низький, що поліцейським патрулям просто немає необхідності носити зброю. Це при тому, що кількість зареєстрованих одиниць зброї сягає 90 000 при населенні в 320 000 людей (via bbc.com). Поліція Рейк’явіка веде свій власний акаунт в інстаграм та на фейсбуці, які є популярними серед людей.

5. Коляски з немовлятами залишають на вулиці

Це одна з дивностей, яка завжди шокує туристів, типу “Як ти взагалі можеш думати, що твоє немовля буде в безпеці, залишене без нагляду на вулиці?!”. Це просто хороший та корисний спосіб дати своїй дитині можливість подихати свіжим повітрям під рестораном чи магазином. Серйозно, ніхто не пройде повз та не викраде твоє чадо.

6. Плавання є надзвичайно популярне

Басейни є скрізь та як правило з джакузі. Це досить нормально для сімей – сходити до басейну на вікенд чи просто посеред тижня. В душових кабінах завичай сидить спеціальний наглядач, який стежить за тим, щоб кожен відвідувач басейну добре вимився перед тим як зайти в басейн. Вартість повного квитка від 4-ох євро до простого публічного басейну та 40 євро до “Голубої лагуни”.

7. “Білі” ночі в Ісландії насправді кольорові

Протягом трьох місяців кожного року (від середини травня до середини серпня) сонце заходить тільки на коротку мить кожної доби, а небо світить повні 24 години. Це означає, що ти можеш грати у гольф, відвідувати концерт, чи навіть пробігти марафон посеред “ночі”. Колір нічного неба влітку часто заливається в рожеві тони. Під час зими день триває близько 4-5 годин.

8. В Ісландії тільки одна в’язниця

Hegningarhusid була збудована лише в 1987 році та розташована в центрі міста. Так як кількість в’язнів досить низька, ставлення до в’язнів зовсім інше. Після вироку суду деякі в’язні й надалі можуть продовжувати працювати, чи відвідувати університет чи школу, а в неділю та на релігійні свята їх відпускають додому. З розмов чув про те, що потрапити в тюрму досить важко, так як кількість місць обмежена і доводиться чекати по кілька років в черзі після вироку суду.

9. Ісландці завжди запізнюються

Переважна більшість працює в повільному розважливому темпі, нікуди не поспішаючи. Вони також люблять робити свої справи пізно вночі. Наприклад, змагання по триатлону чи бігові рейси о 20:30 для мене були дивиною, чи повністю заповнені кінотеатри з фільмом, який тільки починається о 23:30.

10. Ісландські поні не змінились протягом останніх 1000 років

Предками сучасних ісландських коней були низькорослі коні, привезені на острів більше 1000 років тому. Протягом усього цього часу порода не змішувалася та залишилася такою, якою була під час заселення острову вікінгами. Причиною цього став прийнятий ще в 930 році закон про заборону ввезення в Ісландію інших коней — це дозволило зберегти чистоту породи. Коні цієї породи добре переносять табунний догляд, не бояться морозів і можуть знаходити траву навіть під снігом.

11. Ісландія інтенсивно використовує зелену енергетику

Ісландці надзвичайно горді своєю енергетичною незалежністю. Завдяки розміщенню між двома тектонічними плитами країна на 100% забезпечує свої енергетичні потреби. Геотермальну енергію використовують для опалення житла, підігрівів басейнів, а деякі ресторани – навіть для приготування їжі. Гідро- та сонячну енергію використовують для виробництва електроенергії.

12. Ісландія – це неймовірної краси країна

А ще це найдружелюбніша (via independent.co.uk), наймиролюбніша(via forbes.com), найщасливіша (viatheguardian.com), найкрасивіша (via memolition.com), найбільш гендерно рівна (via bbc.com), найбезпечніша (viavisionofhumanity.org), найбільша за виробництвом зеленої енергії (via askjaenergy.com) та найбільш утракторизована країна в світі (via economist.com).

Текст та фото: Майк Іванчишин

