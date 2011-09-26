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У розділі Україна також присутні відомості про цікаві туристичні місця. 10 таких для Києва за версією Lonely Planet – в сьогоднішньому матеріалі Inspired.

10. Успенський собор

Перебуваючи у Києві, не можливо не побачити сім золотих куполів Успенського собору, який було відновлено з оригіналу у 2000-му році. Храм був підірваний радянськими військами, які відступали з Києва восени 1941 року. Оригінальний собор було збудовано в ХІ столітті на кошти Святослава II Ярославича, і з тих пір він є невід’ємною частиною панорами столиці.

9. Поділ

Відбудований після пожежі в 1811 році та вцілілий після Другої Світової війни, Поділ залишається затишним місцем у центрі Києва, зі своєрідною архітектурою початку ХХ століття на противагу “сталінському” Хрещатику.

8. Руїни Десятинної церкви

Місце, на якому колись стояла Десятинна церква, тепер є предметом спорів між київським та московським патріархатом. Перша кам’яна церква Київської Русі була побудована у 989-996 роках на десяту частину доходів князя Володимира. Храм було зруйновано під час захоплення Києва ханом Батиєм. У ХІХ ст він зазнав невдалої перебудови, а в 1930-х роках церкву знищили більшовики. З того часу на місці святині стоять руїни.

7. Музей мікромініатюр

Цей незвичний музей розташовано на території Києво-Печерської лаври. Всі роботи, що виставлені там – руки одного майстра, Миколи Сядристого. Він зумів помістити мініатюрну копію піраміди у вушко голки, троянду всередині людської волосини, а також виготовити найменшу в світі книгу, процитувавши там Шевченка.

6. Музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків

Одна з найбільш вражаючих колекцій мистецтва в Україні розташована у київському музеї імені Богдана та Варвари Ханенків. Подружжя Ханенків зібрало безцінну за своїм значенням колекцію живопису. Не зважаючи на численні втрати, яких зазнав музей у радянську добу – прихований розпродаж творів, їх евакуація в Росію під час війни та пограбування німцями – чимало картин та речей вдалося зберегти. У січні 2011 року музей отримав статус національного.

5. Бабин Яр

Незрозуміло чому, але Lonely Planet поставив Бабин Яр на 5 місце серед київських місць. Тут під час Другої Світової війни німцями були розстріляні десятки тисяч євреїв, циганів, українців. В память про цю трагедію в Бабиному Яру та поблизу нього встановлено 25 пам’ятників.

4. Музей Великої Вітчизняної війни

Цей монумент можна не любити, але його неможливо не бачити – особливо в тому разі, якщо ви їдете до центру Києва з лівого берегу Дніпра. Статуя Батьківщини-матері є лише частиною Національного музею історії Великої Вітчизняної війни. До музейного комплексу відносять багато складових: площу перед монументом, скульптурні композиції, виставка техніки, та, власне, сам музей.

3. Майдан Незалежності

Серце Києва, без якого не обходиться жодна значна подія – чи то концерт світової зірки, чи зустріч старих друзів, чи навіть революція. Нове обличчя головна площа країни отримала після реконструкції в 2001 році, коли під землею було облаштовано торговий центр, а на поверхні споруджено монумент Незалежності.

2. Пирогово

Один з найбільших в країні музеїв “просто неба”, який в натуральних пропорціях відтворює той спосіб життя, який був характерним для українців. Окрім сільських хат, звезених з усіх куточків України, та колекції одягу і предметів побуту, Пирогово – місце для проведення різноманітних ярмарків та святкувань.

1. Києво-Печерська Лавра

Києво-Печерська Лавра – це не лише знаменита дзвіниця, яку видно на десятки кілометрів навколо, а й 28 гектарів монастирсько-музейних комплексів, розташованих на схилах Дніпра. Лавра стала місцем як релігійного паломництва, так і однією з туристичних візитівок Києва, і є невід’ємною частиною міського скайлайну.

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