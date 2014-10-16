Скільки разів ви хотіли піти в похід, але банально не мали з ким? Якщо ви не знаєте, де знайти хорошу компанію для спільних подорожей — ця стаття саме для вас.

Навіть якщо у вас немає жодного знайомого, який любив би походи в гори так само як і ви — не варто розчаровуватись. Спершу пошукайте туристичний клуб у своєму місті. Також варто дізнатись про походи в гори у звичайних туристичних агенціях. Там вам запропонують багато варіантів – від легких одноденних без ночівлі, до складніших кількаденних. В одноденні тури входить сходження на вершину та трансфер туди й назад. В вартість кількаденних також включено харчування. Оренда спорядження оплачується окремо. Такі походи підходять для зайнятих людей, які не мають часу планувати похід.

Також існують групи Вконтакті, де якраз збираються люди, що шукають компанію для спільних мандрівок. Такий варіант дуже вдалий тим, що ви можете поспілкуватись із учасниками перед походом, щоб визначити, чи подобаються вам люди, з якими ви проведете наступні кілька днів. Тут ви обговорите деталі майбутнього маршруту чи меню. Вам навіть можуть позичити спорядження. Люди, які разом ходять в гори не вперше, часто стають друзями, тому атмосфера в таких походах дуже привітна. Якщо ви шукаєте класну компанію — приєднуйтесь, наприклад, до нашої франківської спільноти https://vk.com/club74205199. Буде круто!

Просто зберіть своїх друзів і вирушайте в гори. Нічого, що у них немає ні спальника, ні намету. Виберіть легкий одноденний маршрут, їх в Карпатах є багато. Один з найпростіших — на гору Маківка із Яремчі. Піднятись на вершину можуть як малі діти, так і старші люди. Тому можете сміливо брати із собою рідних. От вам і найкраща компанія. А краєвиди відкриваються дуже красиві. Можливо, саме із такої простої прогулянки у ваших близьких почнеться любов до Карпат.

Якщо так вийшло, що ви не знайшли нікого — це не причина сидіти вдома. Вирушайте із людиною, яка любить вас найбільше — із самим собою:) Люди йдуть в гори самі, коли хочуть подумати про щось, або ж просто побути наодинці. Тиша і навколишня краса дають можливість зосередитися, заспокоїтись. Можливо, до вас прийдуть нові ідеї, чи шляхи вирішення проблем.

Ще одним плюсом такого походу є те, що ви самі вирішуєте куди саме і на скільки часу йти, що ви будете їсти і коли саме зробити привал. Проте, у вас повинно бути достатньо досвіду для самостійних мандрів. І обов’язково повідомте когось куди саме йдете. Також запишіть номер рятувальників того району, де буде проходити маршрут.

Якщо ви справді хочете знайти компанію для спільної подорожі — ви її обов’язково знайдете. Подорожуйте та будьте активними!

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Текст: Тарас Тичківський

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