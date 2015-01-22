Люди завжди були напрочуд оптимістичними створіннями. Вони хочуть жити вічно, багато їсти, при цьому не набираючи вагу, ніколи не працювати і одночасно заробляти гроші, вони хочуть діснатися про те, як швидко вивчити англійську мову та подорожувати без віз. Було б несправедливо критикувати усі ці бажання, але ми повинні розуміти, що деякі з них нереальні.

Кожне велике досягнення у житті вимагає зусиль і самовідданості. Якщо ти хочеш бути у гарній формі, більше працюй і не зловживай шкідливою їжею. Якщо ти хочеш мати успішні відносини, виховуй у собі особистість. І нарешті, якщо ти хочеш мати кращу роботу, вивчай іноземні мови і набувай навичок, щоб у результаті стати незамінним співробітником.

Незважаючи на усі обіцянки, котрі ми чуємо щодня у рекламі, цілком неможливо вивчити іноземну мову за один вечір і навіть тиждень. Але не варто засмучуватися, адже існують поради, які у одному тандемі з вашими старанністю та силою волі, допоможуть дізнатися про те, як вивчити англійську мову швидше та простіше.

Зрозумійте, що вивчення англійської мови – не ракетобудування

Навчальний процес є невід’ємною частиною нашого життя. І якщо прикласти достатньо зусиль, ми будемо здатні зробити набагато більше, ніж зазвичай. Не зважайте на свій вік, стать, професію і життєві погляди, адже саме ці чинники можуть не дозволити вам приєднатися до 500 мільйонної «компанії» людей, котрі володіють англійською мовою як рідною. Вам варто тільки дізнатися про можливості, які перед вами відкриються після остаточного вивчення англійської, і усі ваші побоювання і хвилювання миттєво зникнуть. Отже, залишайтеся у спокої та наполегливо працюйте.

Не дозволяйте граматиці відлякувати вас

Багато людей скаржаться на те, що вони припинили вивчати англійську, тому що не змогли упоратися з 12 часами чи з будь-якими іншими труднощами. Однак такі страшні граматичні прийоми неодмінно знадобляться вам. Вони не що інше, як спеціальні інструменти, котрі збагатять ваше мовлення. Ви колись цікавилися, як працює бензопила, чи не так? Зазвичай вона використовується для обрубування дерев. Граматика працює за подібним принципом. Вам не потрібно розуміти її досконально і запам’ятовувати назви усіх правил для того, щоб правильно їх використовувати.

Пам’ятайте про те, що для того, щоб вивчити англійську швидко, не обов’яково платити

Звичайно, послуги учителя або репетитора хороші речі, але якщо так трапилося, що у вас немає на них коштів, ви все одно можете скористатися іншими варіантами. Наприклад, читання безкоштовних електронних книг або перегляд онлайн уроків допоможуть вам знати англійську навіть краще за тих людей, котрі відвідують групові заняття.

Складіть конкретний план

Ставтеся до вивчення англійської мови настільки серйозно, немов це ваш особистий бізнес-проект. Кожного дня приділяйте хоча б 30 хвилин читанню, аудіюванню чи вивченню слів. Встановіть для себе ціль, яку ви повинні будете досягнути у читанні: наприклад, 300 сторінок на місяць. Дотримуйтеся цієї кількості з ювелірною точністю. Читайте хоча б 2 журналістські статті на тиждень. Використовуйте такі сервіси, як «Words» від «BBC» для збагачування своєї лексики. Відстежуйте свій прогрес і переглядайте уже прочитанний матеріал декілька разів. Проводіть самодіагностику за допомогою онлайн тестів.

Не тримайтеся лише за одну книгу

У магазинах можна зустріти безліч навчальних книжок, однак ні одна з них не є ідеальною. Проглядайте різні тексти та теми. Вибирайте тільки той матеріал, котрий вас цікавить. Якщо у одній книзі ви знайшли цікаву для вас тему, але з нудним поясненням, шукайте кращі або альтернативні варіанти, але ніколи не здавайтеся у навчанні. Адже ваша майбутня кар’єра залежить від того, які знання ви здобудете сьогодні.

Використовуйте спеціальні картки

Простий інструмент – flashcards, двохсторонні картки зі словом або словосполученням на одній стороні і з перекладом або поясненням на другій – допоможуть вам запам’ятати слова швидше. Це легкий, але ефективний спосіб вивчення, тому що ви можете користуватися ним будь-де. Якщо вас дратують клаптики паперу у вашій сумці, ви можете користуватися ними у електронному вигляді у додатках для «iOS» та «Android». Деякі з них навіть пропонують різноманітні ігри і кросворди, щоб закласти словник до вашої пам’яті. Коли ви користуєтеся картками, не забувайте про прийменники – без них слова можуть означати зовсім інші речі.

Складайте свої власні приклади

Слова дуже важливо знати, але вони даремні, якщо ви не будете використовувати їх у своєму мовленні. Не чекайте поки ви не отримаєте можливість використовувати юридичні терміни у коротенькій розмові з незнайомцем. Приділіть невелику кількість часу для написання речень зі словами, котрі ви вже знаєте. Це допоможе вам не тільки добре запам’ятати правопис , а ще й швидко і вільно розмовляти англійською у майбутньому.

Дивіться фільми

Книжки звичайно ж допоможуть вам засвоїти слова. Але більшість з них не продемонструють «практичної» сторони, тобто використовування жаргонізмів та ідіом. Якщо ви не хочете здаватися дивним у розмові з іноземцями, потрібно знати про їхню культуру і повсякденне життя. Ніщо так добре не допоможe вам у цьому, як фільми, з субтитрами або без них. Дивіться відомі вам фільми і зупиняйте їх кожен раз, коли чуєте незнайоме вам слово.

Пам’ятайте, що ваш комп’ютер, планшет чи мобільний телефон – дуже хороші помічники у навчанні

Ці гаджети допоможуть вам вивчати англійську, де б ви не були, таким чином не втрачаючи ваш час марно. Слухайте аудіокниги у довгих подорожах, переглядайте картки у метро або ж читайте цікавий роман, коли ви у заторі. Спілкуйтеся за допомогою відеозв’язку з іншими учнями або листуйтеся з вашими закордонними знайомими. Використовуйте технології, котрі пропонує 21 століття, з розумом.

Отримайте допомогу

Кожне завдання стає легшим, якщо ви намагаєтеся виконати його разом з кимось. Знайдіть собі компанію або навіть друга, якщо ви бажаєте. Це може бути як родич, так і колега з бажанням вивчати англійську мову. Підбадьорюйте один одного, контролюйте та не дозволяйте своєму приятелю здаватися. Ви навіть можете розігрувати діалоги або невеличкі сценки. Зробіть англійську мову частиною вашого дозвілля, спілкуйтеся нею будь-де і будь-коли. Ви побачити результат такої співпраці. До речі, це може стати початком дружніх стосунків.

Контактуйте з іншими людьми по всьому світу

Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що досить велика кількість людей, котрі розмовляють англійською, зацікавленні у вивченні вашої рідної мови. Зустрічайтеся з ними, спілкуйтеся за допомогою месенджерів та у відео-чатах, допомагаючи один одному. Якщо ви полюбляєте більш типові види спілкування, обмінюйтеся зі своїми знайомими електронними листами. Якщо ви маєте достатньо місця у своєму будинку, ви можете навіть розмістити оголошення на Couchsurfing, запропонувавши туристам, котрі незабаром приїздять до вашого міста, оселитися у вас.

Розмовляйте

Розмовляйте англійською завжди, коли це можливо. Використовуйте вивчені слова за призначенням. Важливою річчю є те, що не потрібно боятися робити помилки, адже це незамінна частина навчання. Без помилок неможливо швидко вивчити англійську мову. І ні в якому разі не дозволяйте будь-кому зупиняти вас. Пам’ятайте, що ваша англійська може бути кращою, ніж ви вважаєте. Ось тому краще побільше говорити, ніж безпорадно мовчати.

Відвідуйте безкоштовні мовні клуби

У великих містах є групи людей, котрі збираються декілька разів на місяць, аби покращити мовні навички чи обговорити певну книгу. Такі клуби не можуть бути корисними для новачків у англійській мові, але для більш досвідчених знавців це прекрасно, особливо коли вони не мають іншої можливості поспілкуватися англійською. Якщо у вашому місті немає такого клубу, започаткуйте його – це весело і корисно.

Експериментуйте

На жаль, а, можливо, і на щастя, для освіти не існує ніякого чарівного рецепту. Ви повинні спробувати різні методи і у кінцевому підсумку знайти той, який підходить вам найкраще. Але існує правило, котре не залежить від будь-яких методів: зробіть англійську мову частиною вашого життя. Використовуйте її у своєму повсякденному житті. Святкуйте ваші успіхи і надихайте інших приєднуватися до вашої справи. Використовуйте будь-які речі і скоро ви побачите, що це працює. І нарешті пам’ятайте, що є люди, які можуть і готові вам допомогти. Нехай щастить!

via Speechyard

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.