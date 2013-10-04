Блогів про стиль сьогодні безліч, але скільки з них запам’ятовуються і викликають бажання за ними слідкувати?

Menswear Dog – один із таких. Чудове поєднання блогу про чоловічий стиль, цікавої тематики та гарного візуального наповнення у виконанні милої моделі-собаки – так, це можна назвати рецептом успіху:)

«Автор» Menswear Dog-а – це 4-річний пес породи шиба-іну (сиба-іну) на ім’я Боуді (названий в честь героя Патріка Суейзі з фільму «На гребені хвилі»).

Боуді живе в Нью-Йорку разом зі своїми власниками Девідом Фангом та його дівчиною Іною Кім, які й зробили з нього Інтернет-зірку. Девід займається графічним дизайном, а Іна – дизайнер одягу. Про те, як виникла ідея створення такого незвичного блогу вони розповідають так: «Від нудьги і неробства ми вирішили вдягти Боуді в одяг Девіда і виклали фотографію на Facebook. Це був просто жарт… але реакція була неймовірною: Menswear Dog підірвав Інтернет».

Якщо в голівудських акторів занадто розіграється гонорарний апетит, продюсери матимуть до кого звернутися:)

Враховуючи, що пори року трохи (ну справді, зовсім трохи) збилася з графіку, наступні поради Menswear Dog-а напрочуд актуальні. Бережіть голову, в ній найцінніше:)

MWD з’явився на платформі Tumblr взимку цього року і відразу завоював популярність серед читачів. Ба навіть більше: про нього писали такі авторитетні видання як GQ, The Huffington Post, The Guardian та The Daily Mail. І їх легко зрозуміти, не так часто можна побачити чудово продумані та стильні образи…на собаці.

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