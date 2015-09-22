Останні теплі дні закінчаться вже зовсім скоро – за тиждень-два, тож зараз – ідеальний час для того, аби подумати про свій осінній гардероб. В’язані плащі, сорочки з кльошами, подовжені пальта та ретро-стилі – цього року саме ці трендові напрямки жіночої моди правитимуть бал на подіумах. Разом з маркетплейсом Svitstyle ми підібрали для вас найкращі поєднання, щоб цієї осені ви не лише не замерзли, а й виглядали дуже стильно.

Сказати, яка довжина зараз в моді, зі стовідсотковою впевненістю неможливо. Одного погляду на подіуми достатньо, щоб переконатися: у моді буквально все. В одній колекції легко уживаються і речі в підлогу, і суперкороткі, і середньої довжини. Втім, спідниці та сукні максі в новому сезоні найпомітніші, і їх варто мати на увазі. Якщо довжина вас бентежить і здається занадто нудною, можна вибрати спідницю з щільної тканини в підлогу, але з розрізом від стегна. Носіть її, як радять Louis Vuitton, T by Alexander Wang, Vera Wang, Joseph і Public School: з грубими черевиками, худі і короткими пуховиками і демісезонними куртками, бомберами і косухами.

Комірець-стійка

Вікторіанський і бароко-стиль цього сезону – на самій вершині популярності. Якщо різноманітні банти та інші милі деталі були популярні цього і минулого року, то в новому сезоні воротник-стійка, рюші та інші атрибути вікторіанського стилю будуть на піку.

Новий модний сезон, здається, знаходиться в повному дисонансі з світовою економікою і курсом валют: дизайнери звертаються до розкоші і багатства. Крім барокових речей на подіумах засилля оксамиту, зокрема, кольорового: синього, червоного, гірчичного, зеленого. Уваги заслуговують строгі брючні костюми з кольорового вельвету (краще всього, якщо блідо-рожевого). Якщо одягнутися в оксамит з ніг до голови здається вам надмірною дурістю, зверніться до аксесуарів: взуття та сумок.

Дизайнери як один оспівують зрілість і повертають на подіум стиль, раніше характерний для старшого покоління. Взяти хоча б стримані туфлі на низькому каблуці, рукавички по лікоть, «бабусині» кардігани, трикотажні сукні, шуби з вінтажним душком – ту естетику, яку тепер з успіхом продають оновлені Gucci. Новий погляд на класичний для англійської моди твід – ще один пункт в цьому консервативному списку. Втім, його сучасне осмислення не назвеш надмірно скромним: у багатьох марок, від Miu Miu до Christian Dior, миготить кольоровий твід. Носити його на новий лад радимо з теплими кольоровими колготками, речами з вінілу, напівпрозорими топами і лаковим взуттям.

Неоднозначна річ, що наводить на підозру про надмірну любов до етніки і деякої старомодності. З іншого боку, пончо затишне – і це його головна перевага. Шматок тканини з отвором для голови дизайнери час від часу намагаються реанімувати і зробити модним. Здається, до цього сезону у них це вийшло.

Рукави-кльоші

Ще навесні стало зрозуміло: кльоші родом з 70-х – фасон року. Згідно моди на ретрофутуризм, такими можуть бути не тільки штани, але також рукави топів, сорочок, суконь, светрів і навіть пальто. Поки погода дозволяє, носіть сукні з розкльошеними рукавами в парі з сандалями на платформі або з черевиками в чоловічому стилі. Розкльошені топи добре поєднуються з брюками-дудочками і спідницями різної довжини, а светри – з колготами і білими кросівками. Крім того, розкльошений топ можна надіти під трапецієподібне плаття. Так і тепліше, і гарніше.

Подовжені куртки і пальто

Бомбери, косухи і інші міжсезонні куртки радують в новому сезоні довжиною нижче талії і перебільшеними обсягами. Все це – черговий виток моди на гіперсайз. Треба відзначити, такі куртки часом нагадують російський ватник, але за рахунок довжини дають +5 до тепла, такого важливого в умовах мінливої погоди. Поєднувати подовжені бомбери і косухи можна як з широкими, так і вузькими брюками, короткими і довгими спідницями. Головне – масивна взуття для балансу.

Гігантські сумки

Планшет або ноутбук, форма для спорту, контейнери з корисною їжею, два літри води, светр для прохолодної погоди – практичні дівчата звикли носити все це з собою, озброївшись відповідними сумками або рюкзаками. Звідси популярність сумок-шоперів і просторих tote bags, які на подіумах носять в руках як мішок. Céline пропонують не змінювати гігантській сумці, навіть якщо ви в сукні на тонких бретельках і туфлях на низькому каблуці, порушуючи тим самим стереотип про вечірні клатчі і мінімумі речей. Чудові новини: тепер на вечірку можна завжди прихопити змінний одяг.

В’язані речі з кросівками

Закутатися у щось тепле і м’яке можна, навіть скинувши ковдру і покинувши межі свого ліжка. Наприклад, можна потонути в пончо або одягнутися в трикотаж з ніг до голови. В’язаний тотал-лук зараз на піку актуальності і магазини завалені теплими спідницями, топами і навіть кльошами. Із взуття тут знадобляться зручні кросівки або черевики.

За матеріалами Wonderzine

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