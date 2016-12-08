Вже скоро вся Україна порине в атмосферу новорічного і різдвяного святкування, запаху мандарин в домівках і довгих вихідних у колі близьких. Поки ми неспішно готуємось до передноворічної метушні, міста один за одним готують різдвяні програми, відкриття центральних ялинок і розваги для дітей.

Звісно, чи не найважливішим завданням для кожного з нас є пошук подарунків для рідних та друзів. Ми вирішили полегшити вам завдання і разом з сервісом BlaBlaCar зібрали різдвяні ярмарки, які відбудуться у Києві, Львові, Івано-Франківську на інших містах України. Заплануйте подорож до іншого міста, беріть гору подарунків для рідних і подбайте про хорошу компанію в дорозі.

(матеріал буде доповнюватись)

Київ

Головна ялинка країни і ярмарок

Коли: з 10 грудня

Передноворічні свята у столиці розпочнуться з другого тижня грудня з ярмарку на одному з центральних майданчиків – Софійській Площі. Тут вам і головна ялинка країни, яку урочисто відкриють 19 грудня і зігріваючі напої, і колядки, і багато чого цікавого.

Новорічна і Різдвяна ярмарка на ВДНГ має усі шанси стати найбільшою у столиці. Масштабну розважальну програму планують організатори свята “Зима на ВДНГ” у перші вихідні грудня. Льодові ковзанки, зимові атракціони, ярмарки подарунків, вулична їжа, спектаклі та безліч іншого чекають на киян і гостей міста. Гірки для катання на санках будуть розміщені по всій території парку.

Діткам теж буде цікаво, адже в одному з павільйонів вони зможуть поспілкуватись з Дідом Морозом і його помічниками, погодувати його оленів і замовити подарунки. Зігрітись і насолодитись зоряним небом можна буде у сферичному кінотеатрі в павільйоні №10. Програма кінопоказів доступна на сайті. Вхід на події в рамках “Зими на ВДНГ” буде безкоштовним для всіх.

Традиційно новорічні ярмарки відбуватимуться на Поштовій Площі та на Андріївському узвозі.

Львів

Львівські Ярмарки на Площі Ринок

Коли: 12 грудня – 19 січня

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Львів неможливо уявити без аромату кави, глінтвейну, домашнього печива і безлічі людей, які з посмішками гуляють центральними вулицями. Традиційно Різдво та Новорічні свята Львів розпочинає святкувати на Площі Ринок. З 12 грудня по 19 січня львівяни та гості зможуть не лише поринути в атмосферу різдвяних ялинок, колядок і святкової ілюмінації, але й придбати безліч подарунків рідним і близьким на “Львівських Ярмарках”.

На території ярмарків постійно працюють сувенірна панорама із виставкою-продажем виробів від талановитих українських ремісників, гастрономічний сектор із презентацією страв національної кухні, а також «Територія святкового настрою» із насиченою розважальною програмою для дорослих і дітей.

Харків

Центральна ялинка і ярмарок

Коли: 19 грудня

До Дня Святого Миколая у Харкові встановлять центральну ялинку, а протягом останніх двох тижнів грудня у місті пройде більше 50-ти новорічних і різдвяних заходів – спортивних змагань, гулянь, конкурсів, концертів, виставок. В Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка організують новорічні святкування для школярів, а в парку Горького можна буде придбати подарунки від українських майстрів, зігрітись глінтвейном і насолодитись різдвяною атмосферою.

Івано-Франківськ

Новорічно-Різдвяний Ярмарок

Коли: 12 грудня

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Вічевий Майдан – традиційна територія для проведення святкувань Івано-Франківська. Цієї зими організатори запрошують франківців на новорічні святкування і ярмарки з 12 грудня. У кількох десятках дерев’яних будиночках на площі можна буде поласувати традиційним медовим печивом та глінтвейном, придбати подарунки на будь-який смак. Відкриття новорічного сезону у Івано-Франківську заплановано у вигляді інтригуючого театрального дійства.

Чернігів

Фестиваль Святого Миколая

Коли: 19 грудня

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Грудень – не лише місяць першого снігу, а й старанна підготовка до новорічних свят. Кожна дитина пише листа до Святого Миколая, потім до Діда Мороза і його помічників і очікує на справжнє диво. У Чигирині Чернігівської області цього року влаштують Фестиваль Святого Миколая і запросять українців в гості. Подія відбуватиметься другий рік поспіль, а у 2015 тут зібралось понад 3000 гостей. Вони отримали безкоштовні подарунки, поринули в атмосферу затишку і радості. Цього року організатори обіцяють створити масштабну ярмарку подарунків, розважальні програми, ковзанки, квести і концерти.

Житомир

Різдвяна Ярмарка

Коли: 19 грудня – 12 січня

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На Різдвяній Ярмарці в Житомирі відкриють резиденцію Святого Миколая, а Новий Бульвар перетвориться у величезний ярмарок подарунків, виробів від українських майстрів, вуличної їжі. Алкоголь не святкуванні не продаватимуть, а натомість порадують гостей і жителей європейськими зігріваючими напоями – глінтвейном, кавою і чаєм. Цього року міська рада Житомира обіцяє масштабну програму з ковзанками, розвагами, іграми і концертами.

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