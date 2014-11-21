Голландська студія Piet Boon цього року закінчила трансформацію церкви колишнього військового госпіталю в ресторан під назвою «Джейн». Разом з дизайнерами протягом двох років працювали шеф-кухарі Серхіо Герман та Нік Бриль для створення цього закладу.
Інтер’єр ресторану «Джейн» поєднує в собі, здавалося б, зовсім несумісні речі: вишуканість, практичність, елегантність та оригінальність. Варто розглянути деталі, які одночасно зачаровують та шокують, але поєднуючись створюють затишок та неповторний стиль.
Ресторан складається з головної їдальні, й так званого Upper Room Bar – бару, де легкі закуски подаються за барною стійкою. Кухня розміщена на місці, де колись розташовувався вівтар. Кухонні поверхні з нержавіючої сталі прикрашені татуюваннями-гравюрами, а світлова інсталяція у вигляді черепа вітає відвідувачів закладу.
Деякі елементи оригінального давнього стилю церкви були збережені: мозаїка на підлозі та не відреставрована стеля у формі арки. Вони, варто сказати, прекрасно гармонують з бездоганно білими стінами, сучасними меблями та посудом.
Увагу привертає також величезна люстра, розташована в центрі ресторану: 150 вогнів на кінчиках довгих шипів не лише м’яко освітлюють приміщення, а й роблять акцент в інтер’єрі закладу.
На вікнах, придивившись, можна побачити цілий набір фігурок: від тваринок та надкушених яблук до пінгвінів в протигазах та святкових тортів.
Цей «храм високої кухні», як його називають самі власники, вартий того, щоб його відвідати.
Архітектори: Piet Boon
Адреса: Site ‘t Groen Kwartier, Paradeplein 1, 2018 Antwerpen, Belgium
Рік: 2014
Фотографії: Richard Powers
Текст: Іванна Мельничук
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