Голландська студія Piet Boon цього року закінчила трансформацію церкви колишнього військового госпіталю в ресторан під назвою «Джейн». Разом з дизайнерами протягом двох років працювали шеф-кухарі Серхіо Герман та Нік Бриль для створення цього закладу.

Інтер’єр ресторану «Джейн» поєднує в собі, здавалося б, зовсім несумісні речі: вишуканість, практичність, елегантність та оригінальність. Варто розглянути деталі, які одночасно зачаровують та шокують, але поєднуючись створюють затишок та неповторний стиль.

Ресторан складається з головної їдальні, й так званого Upper Room Bar – бару, де легкі закуски подаються за барною стійкою. Кухня розміщена на місці, де колись розташовувався вівтар. Кухонні поверхні з нержавіючої сталі прикрашені татуюваннями-гравюрами, а світлова інсталяція у вигляді черепа вітає відвідувачів закладу.

Деякі елементи оригінального давнього стилю церкви були збережені: мозаїка на підлозі та не відреставрована стеля у формі арки. Вони, варто сказати, прекрасно гармонують з бездоганно білими стінами, сучасними меблями та посудом.

Увагу привертає також величезна люстра, розташована в центрі ресторану: 150 вогнів на кінчиках довгих шипів не лише м’яко освітлюють приміщення, а й роблять акцент в інтер’єрі закладу.

На вікнах, придивившись, можна побачити цілий набір фігурок: від тваринок та надкушених яблук до пінгвінів в протигазах та святкових тортів.

Цей «храм високої кухні», як його називають самі власники, вартий того, щоб його відвідати.

Архітектори: Piet Boon

Адреса: Site ‘t Groen Kwartier, Paradeplein 1, 2018 Antwerpen, Belgium

Рік: 2014

Фотографії: Richard Powers

Текст: Іванна Мельничук

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