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Британський фотограф Кирил Кулецький відвідав українське Солотвино, яке розташоване на Закарпатті – впродовж останніх 40-ка років там був розміщений унікальний підземний санаторій для пацієнтів, що страждають на астму. 

Соляні копальні в Солотвино були відкриті ще в XVIII столітті, в 1970-х на їх базі відкрили Українську алергологічну лікарню. Окрім шахт, в Солотвино розташовані карстові соляні озера, вміст солі в яких вище, ніж у Мертвому морі. На початку 2000-х рівень грунтових вод змусив керівництво закрити шахту, а згодом – і саму лікарню, куди потрапила вода.

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