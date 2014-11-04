Британський фотограф Кирил Кулецький відвідав українське Солотвино, яке розташоване на Закарпатті – впродовж останніх 40-ка років там був розміщений унікальний підземний санаторій для пацієнтів, що страждають на астму.

Соляні копальні в Солотвино були відкриті ще в XVIII столітті, в 1970-х на їх базі відкрили Українську алергологічну лікарню. Окрім шахт, в Солотвино розташовані карстові соляні озера, вміст солі в яких вище, ніж у Мертвому морі. На початку 2000-х рівень грунтових вод змусив керівництво закрити шахту, а згодом – і саму лікарню, куди потрапила вода.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.