Традиційна освіта перестала бути єдиним джерелом та можливістю отримати знання, і цю нішу активно заповнюють любительські і професійні освітні заклади, які можуть запропонувати вам все те, що ви не дізнаєтесь в університеті. Але напевно найбільша їх користь – у практичності та максимальному наближенні до реальних умов – менше теорії та більше практики.

Один з таких закладів – Kiev Art College, який відкрив свої двері для всіх охочих минулого року. Ми поспілкувалися з одним з його засновників – Артемом Широковим – про те, що ж можна дізнатись у коледжі та хто його студенти.

Яка історія створення школи?

Школа створена в 2013 році Артемом Широковим та Сергієм Сарахановим. В основі Kiev Art College лежить ідея про те, що українська фото-освіта повинна прямувати до європейської моделі організації навчального закладу. Подібна модель будується на серйозності, постійному контролю знань, правильному балансі між технікою та творчістю, і, звісно ж, на викладачах-спеціалістах, кожен з яких викладає лише свій авторський курс. Таким чином ми відходимо від освіти за принципом “викладачі-багатопрофільники” та створюємо цікавий та насичений учбовий процес.

Яким чином вам вдалося зібрати викладачів високого рівня?

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб в Kiev Art College викладали майстри своєї справи. Кожні два-три місяці запускається новий курс, який не має аналогів в Україні – як за рівнем і майстерністю викладача, так і за оригінальністю і якістю складеної програми. Ми любимо наших викладачів і прагнемо забезпечити для них максимально комфортні умови роботи, оскільки розумієо, що людський ресурс є найбільш цінним у нашій справі.

Хто ваша аудиторія? Як ви б описали типовий портрет вашого відвідувача?

Оскільки наше навчання складається з насиченого базового курсу і великої кількості спеціальних курсів, можна говорити про два типи студентів. Перший тип – це слухач базового творчого курсу. Це фотограф-початківець, який вчиться працювати з камерою і для якого важлива не лише техніка, а й естетичний розвиток. Він прагне знайти себе, зрозуміти своє призначення у фотографічному світі. І наші викладачі допомагають йому в цьому.

Другий тип – більш досвідчений фотограф, який, можливо, вже навчався у інших фотошколах. Обираючи нашу школу, він робить вибір на користь якості і комфорту. Він знає, чого хоче і обирає конкретний спецкурс, або творчий, або професійний (комерційний).

Чому, на вашу думку, Україні потрібні такі школи, як ваша?

Країні потрібні подібні навчальні заклади. В нас, наприклад, окрім вивчення техніки зйомки, відбувається багато інших, набагато більш складніших процесів. Викладачі стимулюють естетичний та смаковий розвиток студентів, надихають на самостійну творчість. Ми організовуємо безкоштовні портфоліо-рев’ю і лекції, які може відвідати кожен охочий. Можна з впевненістю сказати, що Kiev Art College підвищує рівень фотокультури серед населення України.

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