Кафе Герміна - тістечка зі смаком Австро-Угорщини

Культура якісного дозвілля крок за кроком проникає в нашу країну, і знайти цікаві заклади поза межами великих міст уже не є проблемою. Проте як відкрити таке кафе, яке було б не просто закладом з стандартним набором кава/чай/сік, а й мало власну атмосферу, родзинку, яка би приваблювала нових та утримувала старих відвідувачів? Inspired побував у незвичайному місці – кафе Герміна, яке відкрилось нещодавно в тихій місцевості поблизу україно-угорського кордону та в якому можна спробувати тістечка за автентичними рецептами Австро-Угорської імперії.

Цукерня Герміна, що виконана в традиціях класичних кав’ярень центральної Європи, пропонує своїм відвідувачам італійську каву, широкий вибір натуральних чаїв, але все ж головною родзинкою закладу є тістечка – які ми всі любимо з дитинства. Як зробити так, щоб навіть у невеликому селищі тримати марку якості, радувати своїх відвідувачів та постійно пропонувати щось нове? Про це ми дізнались у власниці цукерні, пані Ірини.

Привіт, Ірино, розкажіть нам про те, як з’явилася ідея вашого кафе?

В навколишній місцевості до цього часу не було таких закладів – де можна було прийти, щоб випити кави, чаю з тістечками, привести дітей чи запросити когось на побачення. Найближчі кафе розташовані в районних центрах, що не завжди зручно для людей, які не можуть або не хочуть їздити кудись – і при чому ці кафе далеко не завжди можуть запропонувати щось цікаве своїм відвідувачам.

Мене багато хто і досі питає, чому я відкрила кафе саме в нашому селі, а не у місті, де більше людей та можливостей для заробітку. Ми вирішили, що живемо в той час, коли треба щось нове – і це нове повинне бути доступним не лише для жителів міста, а й для тих, хто живе разом з тобою в одній місцевості.

Ви відкривали заклад самостійно?

Ні, я відкрила це кафе разом з партнером по бізнесу.

Чи важко було з підбором персоналу, а тим більше у селі? Не секрет, що молодь активно покидає сільську місцевість в пошуках роботи – як ви знайшли вихід з цієї ситуації?

Так, з підбором персоналу було досить важко: ми перебрали чимало кандидатів, перш ніж взяти когось на роботу. Проте, не зважаючи на складнощі, ми знайшли хороших людей. Ми також шукали їх серед місцевого населення – адже треба думати про персонал комплексно: людям потрібно буде щодня добиратись на роботу, а в складних погодних умовах та при далеких відстанях це не зовсім зручно і приємно.

Наша головна кондитерка провела на навчальній практиці у Будапешті кілька місяців, де вона вивчила всі тонкощі кондитерської справи, і тепер може втілювати наші найсміливіші фантазії в реальність.

Хто ваші клієнти? Звідки до вас приїздять відвідувачі, ви вже впізнаєте їх?

Наші гості надзвичайно різні – це, само собою, місцеве населення, і угорці, які переїжджають через кордон, і відпочиваючі з термальних басейнів, що розташовані поблизу села. Клієнтам дуже подобаються наші ціни, оскільки вони значно нижчі навіть у порівнянні з Ужгородом або Мукачевом, не кажучи вже про Львів, Київ чи Будапешт, де середній чек за кавові посиденьки може бути дуже великим.

В роздумах над концепцією цукерні я помітила, що чимало місцевого населення – серед якого переважають угорці – зовсім не знає своїх національних солодких страв. Наприклад торт Добош, який популярний на Закарпатті, був улюбленим тортом австро-угорського імператора Ференца і його дружини Ержибети. Торт Естергазі отримав свою назву на честь популярного угорського політика, міністра закордонних справ. Кожен з цих тортів є у нашому асортименті, і ми намагаємось готувати щось справді оригінальне з часів австро-угорської доби – наприклад, торти Захер, Кардинал, кремове тістечко Словенії з повітряним ванільним кремом, виготовлений за спеціальним рецептом на листковому тісті, слоєний пиріг Гібаніцу, польську Мазурку, чеський пиріг з чорницею та інші. Загалом наш асортимент налічує близько півсотні тістечок.

Ще хотілось би окремо розповісти про таку річ, як “торт року”. Кожного року в Угорщині проходить національний конкурс на найкращий торт, в якому беруть участь цукерні та кафе з різних міст. Минулого року це звання здобув маково-яблучний торт, в 2012 – пшонно-абрикосовий торт. Кожен з цих тортів також є в нашому асортименті, хоча наша цукерня і не бере участі в конкурсі.

Які продукти ви використовуєте для своїх тістечок?

Я багато сиджу в інтернеті, шукаючи новинки індустрії та нові цікавинки для свого кафе. Ми вирішили, що наші тістечка не будуть перевантажені важкими кремами та складовими, тому надали перевагу фруктам. Вони натуральні, їх люблять і дорослі, і діти, і з них набагато приємніше щось пекти. Легкі креми та суфле – це те, на що ми робимо ставку, тим більше в час, коли всі стежать за власним здоров’ям.

Ми чули, що у вас кілька тижнів тому в асортименті з’явилось ще й морозиво. Як ви його готуєте?

Так, це так зване ремісниче італійське морозиво, ми готуємо його з фруктового пюре. Фрукти самі надають йому потрібний колір, тож ніяких барвників використовувати непотрібно. Трендом цього року є морозиво фірми Gelato з плодів дерева марула, що росте в Африці, подібного за своїмм властивостямм кактусу, а також з пітайї – або драконового фрукту, який росте на кучерявих ліаноподібних кактусах, що поширені в Мексиці та Південній Америці. Це і цікаво, і незвично, мати в своєму асортименті морозиво з таких фруктів :)

Запустити власне кафе – це половина справи, потрібно ще й, аби про нього дізнались люди. Що ви робите для цього?

Ми уже поширили інформацію серед місцевих газет, та починаємо рекламну кампанію на бордах по області та околицях. Але я вважаю, що в сучасному світі дуже велике значення має інтернет, тому саме через інтернет проводимо перші активності – працюємо з локальними сайтами, власноруч ведемо сторінки цукерні у Facebook і ВКонтакті. За інтернетом – майбутнє :)

Hermina

с. Косино, Берегівський район, Закарпаття

hermina.com.ua

Facebook / ВКонтакті / Foursquare

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.