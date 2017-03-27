Сьогодні розповімо вам про одне з найцікавіших нових українських підприємств, виробників меблів для відпочинку «Enjoy». Компанія була заснована в березні 2015 року і на сьогодні головний профіль діяльності – це виробництво стильних та легких безкаркасних меблів, або іншими словами – крісел-пуфів (в оригіналі з англ. bean bags).

Дмитро Возний – співзасновник та CEO компанії «Enjoy»:

«Ми молодий бренд, який поставив перед собою чітку ціль – за допомогою естетичного стилю та дизайну вивести поняття безкаркасних крісел на якісно новий рівень, подати їх як самостійний та сучасний предмет інтер’єру».

Чому саме крісла-мішки? Чи були інші варіанти бізнесу?

Ідея безкаркасних меблів прийшла спонтанно. Співзасновниками компанії є я та мій рідний брат Назар, тому на початку нам потрібно було знайти ідею, яка б cподобалася обом. В мене було бажання розпочати бізнес, який буде пов’язаний з відпочинком та розвагами, а Назара приваблювала ідея власного виробництва. І якось, під час звичайної розмови, Назар запитав «А як тобі ідея виробництва безкаркасних меблів?», на що я відповів «Круто, а що це?». Слово за словом, вивчили детально, які бувають крісла-пуфи, що потрібно для виробництва і зрозуміли, що варіант меблів для відпочинку чудово поєднує захоплення кожного.

Що було найскладнішим, коли ви розпочинали бізнес?

Ми розпочали бізнес в березні 2015-го року. Курс долара підскочив до 40, поблизу жодної компанії, яка б займалась виробництвом безкаркасних меблів, а наші знання в пошитті закінчувались на рівні як протягнути нитку через голку.

Проте назвати це труднощами я не можу, оскільки кожен бізнес чи стартап пов’язаний з ризиком, невизначеністю. І як будь-яких молодих підприємців, нами керував шалений ентузіазм та бажання стрибнути в невідоме.

Чи вважаєш ти свій бізнес соціально відповідальним? Якщо так, то як це проявляється?

Ніколи до кінця не розумів визначення соціально-відповідальний бізнес. Це відповідальне ставлення до свого продукту, клієнтів, працівників? Постійний розвиток? Створення робочих місць, сплата податків, дотримання законодавства, розвинена внутрішня культура в колективі? Якщо це все складові соціально-відповідального бізнесу, то для нас це апріорі базові принципи.

Чи важко розпочинати бізнес в теперішніх економічних умовах, в яких зараз знаходиться Україна?

Я вважаю, що все відносно. Звичайно, що на заході загальний економічний клімат кращий, купівельна спроможність вища, але і конкуренція відповідно в рази серйозніша. Ринок надзвичайно насичений, пропозиція зашкалює, вимоги до твого продукту чи послуги значно вищі, ніж в Україні. Одним словом, це зовсім інші правила гри, і до цього потрібно бути готовим.

В свою чергу, не зважаючи на труднощі з економікою, Україна розвивається. В нас куди не подивись, практично всюди вільна ніша. Гляньте, наскільки за останні 3-5 років розвинувся бренд «Зроблено в Україні», наскільки зростає кількість ініціативної молоді, які створюють нові продукти, компанії, сервіси.

Тому я можу з впевненістю сказати, що розпочати бізнес в теперішніх умовах не тільки реально, але й необхідно. Люди відкриті до нових пропозицій, за вами залишається робити якісний, корисний продукт.

Які ваші плани на майбутнє?

Безкаркасні меблі – це лише перший напрям, який ми вирішили для себе спробувати. Вже сьогодні, ми описуємо свою діяльність, як виробництво меблів для відпочинку, а не тільки крісел-мішків. І в найближчих час, серед асортименту компанії з’являть нові продукти, такі як меблі з штучного та натурального ротангу, з елітного тикового дерева та деякі інші новинки. Проте незмінною залишиться наша концепція – це будуть стильні дизайнерські меблі, призначені для комфортного відпочинку та задоволення.

Які поради можеш дати тим, хто зараз розпочинає бізнес?

Я напевно повторю відомі поради, але ті, хто планують розпочати свій бізнес, мають забути фрази «в мене немає досвіду», «немає де взяти гроші», «немає команди» тощо.

Єдине, що цим всім керує – це страх невідомого або лінь наполегливо працювати. Якщо є ідея та бажання, то названі причини – це всього лиш обставини, які потрібно вирішити. Будь-який бізнес на кожному етапі знову і знову повертається до ситуації, де потрібно додатковий капітал, досвід, нові кадри. Це звичайні реалії підприємництва.

Знайдіть ту ідею, яка вас справді надихає і робіть все надзвичайно якісно. Відрізняйтеся, робіть краще, розвивайте бренд. Будьте клієнтоорієнтованими, давайте більше, ніж клієнт може очікувати. В останнього завжди є вибір, кого обрати і вам потрібно зробити все можливе, щоб вибір впав вашу користь.

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