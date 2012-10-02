Лінь, зневіра у власних силах та відсутність мотивації – одні з головних проблем, з якими стикаються сучасні молоді люди. І справа не лише в Україні – такі проблеми, хоч і дещо менших масштабах, можливо, поширені і закордоном. Спільнота студентів Гарварду склала власний список мотиваційних порад, які покликані вирішити це та надихнути на зміни у власному житті.

1. Якщо ти зараз заснеш, то тобі, звичайно, присниться твоя мрія. Якщо ж замість сну ти обереш навчання, то ти втілиш свою мрію в життя.

2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, насправді, все ще рано.

3. Муки навчання всього лиш тимчасові. Муки незнання – вічні.

4. Навчання – це не час. Навчання – це зусилля.

5. Життя – це не тільки навчання, але якщо ти не можеш пройти навіть через цю його частину, то на що ти, взагалі, здатний?

6. Напруга і зусилля можуть бути задоволенням.

7. Тільки той, хто робить усе раніше, тільки той, хто докладає зусилля, по-справжньому зможе насолодитися своїм успіхом.

8. У всьому процвітати дано не кожному. Але успіх приходить тільки з самовдосконаленням і рішучістю.

9. Час летить.

10. Сьогоднішні слюні стануть завтрашніми сльозами.

11. Люди, які вкладають щось в майбутнє – реалісти.

12. Твоя зарплата прямо пропорційна твоєму рівню освіти.

13. Сьогодні ніколи не повториться.

14. Навіть зараз твої вороги жадібно гортають книжки.

15. Якщо не попотієш – не заробиш.

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