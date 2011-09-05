Якщо ви стали свідком фотографування компанії молодих людей у незвичній позі на землі – вітаємо, ви побачили фейсдаун.

Фейсдаун (інколи його ще називають планкінг) – це спосіб фотографії людини, яка лежить обличчям до низу (face+down), а її руки витягнуті по швах. Головна ідея фейсдауну – це отримання задоволення як від самого процесу, так і від результату. На противагу традиційним фотографіям, на яких присутні люди, фейсдаун справді урізноманітнює ваші образи – ви можете сфотографуватися будь-де, головне, аби це було безпечно для життя.

Ще одна важлива особливість цього руху – це те, що фейсдаун не є флеш-мобом або якоюсь організованою виставою. Фотографія повинна бути органічною до середовища, в якому вона зроблена – таке, ніби лежачі люди на платформі вокзалу – буденна річ. Саме в цьому і криється секрет всього фейсдауну.

Дуже цікаво спостерігати за реакцією оточуючих на фейсдаун. Люди по-різному відносяться до цього – хтось посміхається, також сприймаючи це як хорошу розвагу, хтось нейтрально, а дехто критикує, не розуміючи сенсу такого заняття. На такі закиди фейсдаунери пропонують людям і надалі фотографуватися на фоні килимів та пірамід :)

Inspired звернувся до Тараса Демчука, одного з активістів фейсдауну в Україні, щоб той розповів кілька слів про цей рух.

– Тарасе, яка відмінність між фейсдауном і планкінгом? В телевізійних сюжетах частіше зустрічаємо останнє слово.

– На мою думку фейсдаун, в принципі, є синонімом планкінгу. Не знаю як у кого, особисто я та друзі, котрі цим займаються, дотримуються кілька правил – руки по швах, лице строго вниз до землі.

– А як би ти оцінив популярність руху загалом? Чи розвивається він в Україні?

– Щодо популярності то, як на мене, це досить смішне запитання, адже люди просто роблять це заради розваги, але якщо врахувати кількістю сюжетів по телебаченню і в ЗМІ про дану справу, можна сміло сказати що так, забавка стає популярнішою з кожним днем все більше й більше.

Фотографії з групи на Facebook, Володимира Никифорука та Каті Недеснової

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