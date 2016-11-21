Вже цієї п’ятниці весь світ сколихнеться від розпродажів на які чекали весь рік. Чорна П’ятниця (Black Friday) – свято найбільших знижок по всьому світу, що розпочало свою історію в США. Ми підготували декілька фактів, які ви точно не знали про Black Friday.

1

Терміну «Чорна п’ятниця» – 50 років

Не варто вважати, що Чорна п’ятниця – це тимчасова данина моді. Традиція розпочала свою історію ще в XIX столітті, однак саме назву «Black Friday» почали використовувати з 1966 року – 50 років назад.

2

Свято не має конкретної дати

Чорна п’ятниця проводиться у першу п’ятницю після традиційної вечері з індичкою (День подяки в США). Зазвичай вона відбувається в період з 23 по 30 листопада. В 2016 році Чорна п’ятниця відбудеться 25 листопада і в деяких магазинах протримається аж до понеділка – Кіберпонеділка (розпродаж техніки та електроніки).

3

Маркетинговий хід

До появи Чорної п’ятниці люди починали готуватися до Різдва за два тижні. Через це були величезні черги, затори та навантаження на торгівельні центри. Щоб збільшити період розпродажів та кількість передсвяткових покупок вигадали Чорну п’ятницю, яка починається за місяць до Різдва. Таким чином покупці роблять більше покупок, адже період підготовки збільшився в 2 рази.

4

Неофіційний вихідний день

Свято розпродажів не є офіційним, однак значна частина американців беруть відгул на роботі, щоб не пропустити знижки. Варто зазначити, що працівники торгівельної сфери навпаки не мають права брати вихідний на період розпродажів.

5

Хочеш знижку – ночуй під магазином

Багато магазинів пропонують знижки 90% обмеженій кількості для перших покупців. Тому, люди ночують під магазинами прямо в чергах, а також продають свої більш вигідні місця. В деяких країнах світу навіть ввели заборону на ночівлю під магазинами у цей період, оскільки це перешкоджає рух транспорту та роботу магазину в цілому.

6

Половина населення США бере участь у Black Friday

Найбільша черга в США зібрала більше 3000 осіб і розтягнулася на декілька кілометрів. Загалом, щороку кількість покупців на Чорну п’ятницю складає близько 150 млн.осіб, які витрачають близько 300 доларів кожен.

7

Небезпечно для здоров’я та життя

З 2006 року, в погоні за великими знижками було зафіксовано 98 травмованих людей і навіть 7 смертельних випадків. Американці навіть створили сайт-лічильник, який підраховує кількість потерпілих під час Чорної п’ятниці. Найбільше в цей період страждають працівники торгівельних залів. Були зафіксовані випадки стрілянини, застосування газових балончиків та сотні випадків бійки.

8

Чорна п’ятниця в США починає втрачати свої позиції

У 2015 році кількість продажів зменшилася на 12% у порівнянні з 2014 роком. Основною причиною є її перехід в онлайн. Покупцям набагато простіше та безпечніше здійснювати покупки в інтернеті, аніж приймати участь у масових заворушеннях.

9

Чи буде Чорна П’ятниця в Україні?

В Україну традиція розпродажів прийшла відносно нещодавно – в 2013 році. Однак, вона швидко здобула прихильників та популярність. Цього року кількість магазинів учасників складає більше ніж 50. Їх усіх зібрала на одному сайті платформа Скидочник: http://blackfriday.skidochnik.com.ua/ Серед учасників є leboutique, New Balance, Megogo, Будинок Іграшок та багато інших продаців одягу та електроніки.

Тому відповідь – так!

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