Планшет впевнено витісняє ноутбук у студентському середовищі: легкий, компактний, зручний у користуванні на заняттях, дає можливість писати звук та знімати відео. А постійне вдосконалення моделей поступово наближає його до тих параметрів, які мають ноутбуки. Окрім того, з планшетами зручно подорожувати. Проте, є дилема — обирати за ціною заради його наявності чи все ж звернути увагу на характеристики. Пропонуємо огляд 5 параметрів, серед яких можна обрати 2-3 пріоритетних та знайти компроміс у ціні.

Параметри, що впливають на продуктивність планшету

В інтернет-магазині MOYO.UA є великий вибір планшетів як за характеристиками, так і за цінами. Тому пропонуємо обрати декілька важливих параметрів за допомогою фільтру та відсортувати моделі за ціною:

Діагональ дисплею

Варто орієнтуватися на задачі, які будуть виконуватися за допомогою пристрою. Якщо це інтернет-серфінг та читання, вистачить діагоналі в 7-10″. Для друку та за наявності проблем із зором варто обирати моделі, у яких цей показник сягає більше 10″.

Кількість ядер у процесорі

Звичайно, що чим їх більше, тим краще. Проте варто зважити на спеціальність. Наприклад, технічний напрямок вимагає користування багатозадачними програмами, тому пріоритет буде на 4-6 ядер. Якщо ж це гуманітарний профіль, то 2-3 ядра — те, що задовільнить користувача і за продуктивністю, і за ціною.

Об’єм оперативної пам’яті

На цій характеристиці не варто економити взагалі. Звісно, що в межах бюджету. Якщо додатки будуть «підвисати» і вам потрібно буде чекати 10-15 секунд, щоб планшет виконав перехід між 2-3 програмами, то в цю мить не згадаються ані колір корпусу, ані діагональ екрану, ані параметри камери.

Операційна система

Вибір по цьому параметру залежить від того, з якою ОС ви звикли працювати. Якщо планшет — це додатковий пристрій, який буде використовуватися епізодично, то можна обирати планшет на базі Android. Якщо ж завдання вимагають частого використання офісних програм, то з Windows буде комфортніше. Якщо ви фанат техніки Apple, у нас можна замовити всі види планшетів на iOS

Матеріал корпусу

Чим більше ви берете планшет у свої подорожі, тим надійнішим має бути його корпус. Стукнули ним об парту, ледь витягли рюкзак із тісняви в метро чи друзі сіли на нього краєм п’ятої точки — все це ризики залишитися без планшету.

Ідеальний варіант — визначитися за всіма 5 показниками та придбати планшет для навчальних потреб. Проте, не всі студенти мають змогу так обирати, тому альтернативний варіант — купити планшет за декількома параметрами. В MOYO.UA настільки великий вибір, що ви обов’язково знайдете те, що шукаєте.

Поради підготовлені до публікації командою MOYO.UA

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